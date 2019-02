Martine Aubry et Ségolène Royal, le 12 juin 2012

Oubliez les guerres fratricides au sein du même parti politique. L'ancien monde a amorcé un retour en force dans la vie politique française. Il a décidé par la même occasion de faire table rase du passé. C'est le cas de Martine Aubry. Après avoir décidé de mettre de côté les brouilles avec Anne Hidalgo, l'ancienne première secrétaire du Parti socialiste souhaite en faire autant, avec une autre rivale politique.



Selon une information de Libération, la maire de Lille serait prête à soutenir Ségolène Royal, dans le cas d'une éventuelle candidature pour les élections européennes. Elle aurait confié à un proche de l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007 : "On a plus de 65 ans toutes les deux, ce n'est plus l'âge pour les gamineries".

"Sans arrière-pensée, ni coups fourrés", précise le journal. Et pour cause, les relations entre les deux socialistes n'ont pas toujours été au beau fixe.

La nuit sanglante du Congrès de Reims

Le psychodrame du Congrès de Reims en 2008. Après la défaite de Ségolène Royal, lors de l'élection présidentielle de 2007, le Parti socialiste doit faire face à une autre élection, celle du premier secrétaire de son parti.



Le deuxième tour du scrutin sera particulièrement sanglant. Il oppose Martine Aubry à Ségolène Royal. "Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2008, les deux rivales se livrent une véritable bataille d’intoxication, chacune s’autoproclamant victorieuse. Le 22 à 6 heures du matin, la direction du PS donne la maire de Lille gagnante avec 50,02% des suffrages. Soit 42 voix d’avance sur plus de 137 000 votants", raconte La Croix.

Dans la foulée de l'annonce, le porte-parole de Ségolène Royal, Manuel Valls, conteste le résultat de l'élection. "Nous ne nous laisserons pas voler notre victoire", assure-t-il à l'époque. Il avait aussi annoncé qu'une plainte serait déposée pour "faux en écriture" contre un décompte de voix de militants socialistes à Lille, bastion de Martine Aubry, arrivée en tête du second tour du vote.



C'est alors que le Parti socialiste plonge dans une guerre jonchée de menaces. "Le camp Royal, furieux, dénonce des fraudes, que des enquêtes de journalistes viendront confirmer. Mais des fraudes sont aussi signalées dans le camp royaliste. Une commission ad hoc confirmera la victoire de Martine Aubry", écrivait Le Monde. Finalement, Martine Aubry sera élue première secrétaire du Parti socialiste, avec 102 voix d’avance.