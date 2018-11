publié le 08/11/2018 à 15:28

C'en est fini des rivalités entre les deux femmes politiques. Alors que Ségolène Royal laisse planer le doute sur un possible retour en politique, Martine Aubry lui a fait part de son soutien. En effet, Libération rapporte ce mercredi 7 novembre que la maire de Lille a confié à un proche de Ségolène Royal qu'à plus de 65 ans, les deux femmes n'avaient plus "l'âge pour les gamineries".





Alors que Ségolène Royal fait son retour médiatique pour la sortie de son livre Ce que je peux enfin vous dire, dans lequel elle revient sur sa carrière politique, son come-back politique est plus que probable. L'ancienne ministre de l'Environnement tenait une conférence de presse, ce mercredi 7 novembre, sur la justice climatique. Même si elle a indiqué, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, que ses mémoires n'étaient en aucun cas un livre-programme, l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007 fait l'objet de rumeurs pour le scrutin des européennes.

Ségolène Royal devrait annoncer en janvier si elle accepte d'être tête de liste aux européennes. Seule certitude, elle ne portera pas les couleurs du PS. "C'est absurde, personne ne l'attend de moi", a-t-elle déclaré le 4 novembre sur RTL. "Je suis une femme de gauche, mais je ne suis plus membre volontairement du PS", assure-t-elle. Elle pourra en tout cas compter sur le soutien de Martine Aubry, son ancienne rivale au congrès de Reims en 2008 lors duquel elles se disputaient le poste de Premier secrétaire du Parti socialiste.