LE MAG - Eure : comment le seul député non RN tente de reconquérir les militants ?

À Saint-Pierre-des-Fleurs, village de 1.500 habitants en pleine région agricole, on a voté Marine Le Pen à 54 %, au second tour de la présidentielle. Ce soir-là, dans la petite salle des associations, du mousseux, de la crème de cassis, et le député socialiste Philippe Brun, devant une trentaine d'habitants.

Il le jure, il n'est pas venu là pour cogner le RN, ni pour tenir un meeting politique : "L'objectif, c'est que vous disiez ce que vous avez sur le cœur." Et les habitants de lui répondre : "Vous comprenez bien qu'une commune comme la nôtre doit disposer d'un cabinet médical", "En plus du désert médical, on a un désert au niveau transport." Insécurité, déserts médicaux, ras-le-bol fiscal, zone à faibles émissions, le député par à l'assaut des sujets fétiches du Rassemblement national.

À la sortie, les participants sont séduits, mais la route est encore longue pour infléchir le vote d'Isabelle, qui a choisi Le Pen aux deux tours de la présidentielle : "Il faudrait vraiment qu'il mette le paquet. Le socialisme, ça ne fait pas rêver non plus."

Prendre ses distances avec la Nupes

Philippe Brun en est persuadé, la reconquête des territoires RN passe d'abord par une introspection profonde à gauche, et une rupture avec la stratégie actuelle de la Nupes : "Je crois que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la gauche est trop assimilée aux métropoles. Chez moi, les gens me disent le week-end 'la gauche c'est interdire les barbecues, interdire la chasse'. Les gens ne perçoivent pas ce que l'on défend à l'Assemblée pour les retraites, pour les salaires."

Et d'ajouter : "La majorité des gens réprouvent le comportement de La France insoumise à l'Assemblée. Il faut être capable de se rendre compte qu'on est passé à côté de la séquence des retraites. Ça doit nous empêcher de dormir."

Au Rassemblement national, on surveille Philippe Brun. Commentaire d'un membre de l'état-major : "Vous verrez, tôt ou tard, il finira par rejoindre Marine Le Pen."



