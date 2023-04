Rassemblement national : au sein de la majorité on s'inquiète de la progression du parti

Elisabeth Borne n'a "plus le crédit" pour gouverner, a estimé Marine Le Pen, mardi 11 avril à la sortie d'un entretien de 45 minutes à Matignon avec la cheffe du gouvernement. La présidente du groupe RN à l'Assemblée ne cesse d'engranger des points dans les sondages, et elle est donnée en tête du 1er tour de l'élection présidentielle de 2027 quel que soit le cas de figure. Des chiffres qui commencent à faire peur dans la majorité, où l'on se gratte la tête.

Dans le camp présidentiel, on le reconnait, on s'est laissé endormir par la stratégie Le Pen. "Il faut que l'on se réveille", concède un élu. Le député Renaissance Pierre Cazeneuve ne dit pas autre chose. "Il ne faut pas tomber dans le piège tendu par le Rassemblement national qui est de s'effacer, de s'abstenir, à les laisser se tapir dans l'ombre, à se planquer et il faut que nous, majorité, soyons plus à l'offensif".

Mais quel discours, quelle stratégie adopter pour contrer le RN ? Sur cette question, la majorité semble perdue et en mal d'idées. Faut-il tenir sur le cordon sanitaire comme le pense la députée Nadia Hai. "Ce n'est pas un parti comme un autre et il faut le traiter tel quel parce que les idées racistes sont bien présentes", rétorque-t-elle.

Ou bien, faut-il plutôt investir les sujets fétiches du RN comme le croit Guillaume Kasbarian, député Renaissance. "Déjà traiter nous-mêmes les sujets sur la sécurité, sur le quotidien, sur l'inflation. Une fois qu'on atrophie ces sujets-là, le RN n'a plus vraiment de raison d'être", estime-t-il. Et le deuxième, c'est de taper sur les pseudos-solutions qui sont avancées par Marine Le Pen en montrant et en démontrant que ce ne sont pas des solutions". "Pour l'instant, on est un peu pommés", reconnait un élu. Le groupe Renaissance a acté la création d'une cellule de réflexion anti-RN pour tenter d'accorder les violents.



