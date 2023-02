Alors que la réforme des retraites est actuellement débattue à l'Assemblée nationale, la bataille fait rage entre le gouvernement qui tient à faire passer ses textes coûte que coûte et l'opposition. Côté Rassemblement national, Marine Le Pen a annoncé le dépôt prochain d'une motion de censure dans l'optique de faire basculer le gouvernement. Manœuvre politique qui a pourtant peu de chances d'aboutir si elle n'est pas soutenue par les autres groupes de députés.

Invité de RTL Midi ce jeudi 16 février, Boris Vallaud, chef de file des députés socialistes, a indiqué que son groupe ne votera pas la motion de censure du RN.

"On ne s'allie pas avec l'extrême droite, c'est un principe", a tenu à rappeler Boris Vallaud. Le député des Landes soutient que le Rassemblement national "ne défend pas les classes populaires. Il y a les mots et les actes et elle n'est ni dans la rue, ni dans l'hémicycle".

Au milieu du débat parlementaire, dont la première session s'achève, il est toutefois "important de se faire entendre", et c'est exactement ce qu'essaie de faire le parti de Marine Le Pen, "comme on ne l'entend pas, il essaie de se faire entendre", houspille Boris Vallaud.

"Je suis au service de ceux qui font leur travail pour vivre et qui vont avoir, avec cette réforme, un impôt sur leur vie". Selon le socialiste, il s'agit d'une forme d'impôt dégressif "on va demander plus à ceux qui n'ont rien et rien à ceux qui ont beaucoup". D'après Boris Vallaud, sur les 18 milliards d'euros d'économie que souhaite réaliser le gouvernement avec cette réforme, "12 milliards (sont) faits sur le dos des femmes".

