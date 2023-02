Nupes : la France insoumise prend-elle trop de place ?

Critiquer la Nupes mais surtout viser la France insoumise. Rien ne va plus au sein de l'alliance de gauche, depuis la fin des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites.

La raison ? En un tweet, Jean-Luc Mélenchon a torpillé la stratégie de quatre mouvements politiques. Lui ne souhaitait pas arriver au vote de l'article 7 sur le report de l'âge de départ à 64 ans. Ses partenaires à gauche, socialistes, écologistes et communistes le désiraient.

Pire, la stratégie de retirer des amendements pour accélérer le processus avait été actée lors de réunions de l'intergroupe. Depuis cet épisode, dont la majorité n'a pas manqué une miette, la Nupes s'interroge sur l'équilibre des forces au sein de cette alliance.

L'heure de "l'acte II" a-t-elle sonné ?

La députée écologiste de Paris Sandrine Rousseau veut tirer les conséquences de cette séquence. "Au sein de l'Assemblée, il faudra voir la manière dont nous fonctionnons", a-t-elle lancé. L'élue affirme ne "pas partager la stratégie" de LFI de maintenir ses amendements.

L'après-réforme des retraites sera donc central pour la Nupes. Hors de question pour les écologistes de revivre une situation similaire. C'est pourquoi Sandrine Rousseau plaide pour la création d'"une coordination qui prenne des décisions avec quelque chose qui soit beaucoup plus clair et démocratique".

A travers ces propos, les écologistes veulent s'affranchir de la France insoumise et marquer davantage leur indépendance au sein de la Nupes. "Je pense qu'il y a une différence entre LFI et la Nupes", a tenu bon de rappeler Sandrine Rousseau. Allant même jusqu'à évoquer un "acte II de la Nupes", post-réforme des retraites.

La Nupes, c'est autre chose que la France insoumise Un député socialiste

Qu'en est-il du Parti socialiste ? La séquence de l'Assemblée a aussi laissé place à de l'amertume. "Je garde en travers de la gorge ce qui s'est passé, confie un député socialiste. Jean-Luc Mélenchon a fait un acte d'autorité mais fort heureusement la Nupes, c'est autre chose que la France insoumise". Mais évoquer "un acte 2" n'est pas la réponse, selon cet élu du PS. "Il faut éviter les stratégies de type cavalier seul", plaide-t-il.

Unité syndicale d'un côté, Nupes de l'autre

Se privant rarement de critiquer Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel souhaite davantage d'unité dans la Nupes. Le leader communiste a ainsi appelé ses partenaires à prendre exemple sur les syndicats.





"Le sujet du moment c'est (...) comment on s'inspire de cette intersyndicale composée de syndicats très différents et qui arrive à parler d'une même voix, à être unie, sans avoir à créer une Nupes des syndicats. Cela m'inspire beaucoup et je pense que la gauche devrait s'en inspirer", a-t-il indiqué dans l'émission Dimanche en politique, sur France 3.





Selon le député, une personne est responsable de la mésentente au sein de l'alliance de gauche : Jean-Luc Mélenchon. "Mon sujet n'est pas de critiquer Jean-Luc Mélenchon ou les députés insoumis qui ont fait ce choix de pourrir le débat et je le regrette profondément".

Jean-Luc Mélenchon "ne favorise pas la clarté des débats"

Chez les syndicats aussi, difficile de trouver des partisans de la stratégie choisie par la France insoumise. Le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, vise l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon "ne favorise pas la clarté des débats et des positions". Réponse du principal intéressé : "Oublions ces propos diviseurs", a-t-il écrit sur Twitter.



La France insoumise n'en fait-elle qu'à sa tête ? Comme le révèle L'Obs, LFI a soumis au vote interne la question d'arriver au débat sur l'article 7. Un vote à main levée dont le résultat résume à lui tout seul la dualité qui règne au sein de la France insoumise. 26 voix pour le maintien des amendements, 25 pour arriver au cœur de la réforme.



Majoritaire à une voix près, Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas bénéficié du même rapport de force si le vote avait été réalisé à l'échelle des 150 députés de la Nupes. Une remise en question vient aussi de l'intérieur. L'eurodéputée insoumise Manon Aubry a estimé qu'il "est temps de passer à une nouvelle étape pour tirer les leçons des difficultés rencontrées".