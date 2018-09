Entre Philippe et Wauquiez, "ce sont deux droites qui s'affrontent" pour Duhamel

publié le 27/09/2018 à 20:24

C'est quelque chose de tout à fait normal et légitime que le Premier ministre puisse débattre vigoureusement avec le leader de la principale force d'opposition parlementaire. Ce sont évidemment deux droites qui s'affrontent. Il y a toujours eu deux droites sous le Ve République.



"Il y a une droite libérée qui comporte les libéraux, les centristes, les Giscardiens, Simone Veil, Édouard Balladur, aujourd'hui François Bayrou. Il y a ensuite une droite modérée qui est elle d'origine gaulliste : Jacques Chaban-Delmas ou Raymond Barre. Il y a par exemple aujourd'hui Alain Juppé ou Édouard Balladur. Les deux ont en face aujourd'hui une droite dure qui a toujours été majoritaire à droite.

Une droite dure qui a été incarnée longtemps par Jacques Chirac ou par Nicolas Sarkozy. La grande nouveauté aujourd'hui, c'est que la droite modérée est dans la majorité avec la gauche modérée, ce qui ne s'était jamais produit sous la Ve République. La droite dure, elle, est seule dans l'opposition parlementaire. Ce débat Phillippe / Wauquiez, c'est aussi le choc de deux ambitions. Ces deux-là se ressemblent trop pour ne pas être à couteaux tirés.

Deux hommes dans une situation délicate

Ils sont tous deux de la même génération et de très bon débatteurs. Ils représentent les deux découvertes principales politiques de l'année. Ayant la même formation, ils appartiennent tous deux également au même grand corps de l'État, le Conseil d'État. L'un comme l'autre se trouvent aujourd'hui dans une situation délicate. Édouard Philippe parce que les affaires de la majorité, du gouvernement, vont en ce moment très mal, et Laurent Wauquiez parce qu'il est isolé et assez largement décrié.



Édouard Philippe va donc devoir démontrer que ses résultats ne sont pas si mauvais et Laurent Wauquiez devra prouver qu'il n'est pas aussi mauvais qu'on le croit. Le patron des Républicains doit faire la preuve qu'il est beaucoup trop intelligent pour croire à tout ce qu'il dit et Édouard Philippe montrer qu'il est beaucoup trop intelligent pour dire tout ce qu'il croit.