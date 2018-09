et Loïc Farge

Exception faite de son débat prévu le 27 septembre prochain avec Édouard Philippe sur France 2 (ça ne se refuse pas !), Laurent Wauquiez l'a dit à des troupes : il a opté en cette rentrée pour une stratégie de "terrain" presque exclusive.



Cela en laisse quelques-uns perplexes, à droite, à un moment où les angles d'attaque ne manquent pas et ne manquent plus face à Emmanuel Macron. Même sa rivale du Rassemblement national, Marine Le Pen, confie en privé trouver sa "disparition" "ahurissante".

Quant à Nicolas Sarkozy - dont on s’interroge de plus en plus sur la réalité de sa retraite de la vie politique -, il a tenu auprès de nombreux cadres Les Républicains des propos très durs à l'encontre de son ancien ministre. L'ancien chef de l'État milite en sous-main depuis le mois de mai pour qu'il prenne la tête de liste aux élections européennes.

Ce que Laurent Wauquiez a pourtant assuré plusieurs fois publiquement ne pas avoir l’intention de faire, alors que l'élection s'annonce difficile pour la droite. "Sarko parie sur un échec de Laurent" en mai 2019, m'a certifié à ce sujet un connaisseur des arcanes du parti.

Une affiche qui fait sourire en coin

Pour autant, le patron des Républicains sait se rappeler au bon souvenir de ses militants. Il a fait livrer cette semaine dans toutes les fédérations du parti des cartons d'une nouvelle affiche destinée à être placardée dans les salles de meeting.



On l'y voit en gros plan, tourné aux trois-quarts vers l'objectif, bras croisés, sourire jusqu'aux oreilles, le tout sur un fond blanc, et rien d'autre, si ce n’est tout en bas le logo du parti. Même son nom ne figure pas sur l'affiche, que vous pourrez découvrir cette semaine dans les colonnes du Point.



De quoi faire sourire en coin, y compris chez les dirigeants de LR. "C'est osé, n'est-ce pas ?", m'a lancé l'un d'entre eux, d'un air entendu. Et d'apporter de l'eau au moulin de ceux, nombreux au parti, qui lui reprochent de ne pas produire d'idées.