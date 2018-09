et Ryad Ouslimani

publié le 27/09/2018 à 07:50

Édouard Philippe a décidé de se rendre au Congrès des régions jeudi 27 septembre à Marseille, afin d'y donner un discours d'ouverture. Et il y sera attendu de pieds fermes par les élus qui dénoncent une centralisation du pouvoir.



"Tous les pays qui marchent, tous les pays qui sont avec des taux de croissance plus élevés et des taux de chômage qui baissent, sont tous des pays très décentralisés, voire fédéraux", explique Hervé Morin, président de l'Association des régions de France.

L'ancien ministre de la Défense rappelle au gouvernement que le candidat Macron avait appelé à être moderne. "Il évoquait un nouveau partage des compétences entre l'État et les collectivités afin d'être plus efficaces, car nous pouvons agir plus rapidement", justifie le président du Conseil régional de Normandie.

