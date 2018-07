publié le 29/05/2018 à 07:53

Ce que Mamoudou Gassama a fait est non seulement exemplaire, mais c'est aussi spectaculaire. C'est physiquement incroyable : monter quatre étages à mains nues, à la force des bras. Il a pris des risques. Il a fait preuve de courage pour aller sauver une vie. C'est ce qu'on appelle un acte de bravoure.



Oui, c'est un héros du quotidien. Un héros 2.0, qui plus est, parce que la vidéo de ce sauvetage a fait le tour du monde. Elle a été vue des millions de fois, et cela a donc pris des proportions encore plus grandes. L'histoire est belle. Un jeune homme de 22 ans, inconnu, clandestin et qui, du jour au lendemain, bascule dans le statut de héros, ce n'est pas banal.

Des héros du quotidien, il y en a toujours eu. Souvenez-vous de son compatriote Lassana Bathily, au moment de l'attentat contre l'Hyper Casher. Souvenez-vous des héros du Thalys. Mais on pourrait citer aussi Marin, ce jeune étudiant de Lyon qui s'est retrouvé dans le coma après avoir défendu un couple agressé parce qu'il s'embrassait dans la rue.

Et puis évidemment le colonel Beltrame qui a, lui, donné sa vie lors de l'attentat du Super U de Trèbes. Celui-ci est d'ailleurs bien plus qu'un héros du quotidien : c'est un héros exceptionnel. Mais on pourrait, bien sûr, citer beaucoup d'autres héros comme ça, qui n'ont écouté que leur courage, qui ont réalisé des exploits sans penser à l'exploit qu'ils réalisaient.



C'est ça un héros du quotidien : c'est quelqu'un qui, soit instinctivement, soit n'ignorant pas les risques, est transcendé par quelque chose comme le don de soi, l'altruisme.