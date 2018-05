Enfant suspendu dans le vide : le jeune garçon va retourner chez son père

publié le 29/05/2018 à 00:41

L’acte héroïque de Mamoudou Gassama a évité le pire. Le père de l’enfant de quatre ans et demi suspendu dans le vide et sauvé par le jeune Malien a été déféré devant le parquet de Paris au matin du lundi 28 mai. Il va être convoqué devant le tribunal correctionnel en septembre prochain, rapporte Le Figaro. Poursuivi pour "soustraction à ses obligations parentales", il encourt deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.



L’homme de 37 ans qui a été remis en liberté dans l’après-midi de lundi a reconnu les faits et devrait pouvoir récupérer son petit garçon, affirme Le Figaro de source judiciaire. Samedi 26 mai, il était sorti faire des courses, laissant son fils de quatre ans et demi seul dans l’appartement familial du XVIIIe arrondissement de Paris. Il s’était ensuite mis à jouer à Pokémon Go en sortant du magasin, ce qui avait encore retardé son retour. L’enfant avait été placé en foyer samedi soir. La mère de l’enfant, actuellement à la Réunion, a quant à elle été informée de la situation.

En plus de l’enquête judiciaire, une enquête sociale a été ouverte par le parquet. Celle-ci a écarté un risque immédiat pour le jeune garçon, et l’ordonnance de placement a été levée. L’enquête se poursuit néanmoins pour évaluer la possibilité de saisir le juge des enfants. Le père et son fils vont également faire l’objet d’un suivi régulier par un éducateur.