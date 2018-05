publié le 29/05/2018 à 07:44

On savait qu'il y avait un héros, on ignorait qu'il y avait aussi un miracle. L'enfant suspendu à un balcon secouru par Mamadou Gassama doit son sauvetage au jeune malien, mais aussi à un réflexe : selon plusieurs témoins, le petit garçon de 4 ans a chuté d'un étage avant de se rattraper à la rambarde du quatrième.



La configuration de la barrière grillagée permet à l'enfant de s'accrocher plus facilement, il trouve des prises pour ses mains et ses pieds dans les petits trous. Là, il reste suspendu 3-4 minutes l'orteil en sang après s'être arraché un ongle dans sa chute.

À ses côtés, son voisin que l'on voit sur la vidéo sur le balcon d'à côté suscite beaucoup de réactions de la part des internautes : pourquoi n'est-il pas intervenu ? "J'ai tout fait pour me pencher, au maximum, raconte-t-il. Le problème c'est que je ne pouvais pas me permettre de passer par la balustrade parce que je lui tenais déjà la main et je prenais un gros risque que l'enfant chute et je voulais pas ça."