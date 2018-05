publié le 09/05/2018 à 15:38

L'événement aurait pu être un véritable carnage. Sept mois après les attentats à Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher en janvier 2015, une nouvelle frayeur s'empare de la France.



Le 21 août, Ayoub El Khazzani monte dans le Thalys 9364 à Bruxelles pour le train de 17 heures. Puis, il tente d'attaquer les passagers, armé jusqu'aux dents, notamment d'une Kalachnikov et d'un arme de poing. Deux soldats et un étudiant américains, et un Britannique l'arrêtent dans sa course mortifère. Ils deviennent des héros, décorés par la France de François Hollande.

Ils ont donc permis l'arrestation du responsable présumé, Ayoub El-Khazzani, le jour même. Depuis, l'instruction du dossier est toujours en cours, et pour la première fois, il a accepté de répondre sur les faits aux questions du juge d'instruction. Un interrogatoire qui s'est déroulé le 23 novembre dernier et auquel nos confrères de France Inter ont pu avoir accès.

"Personnellement, j'ai pas pu tuer. J'avais deux armes avec moi. Intérieurement, j'étais détruit psychiquement, mais à la dernière minute, je n'ai pas pu", raconte le Marocains de 28 ans, qui recevait ses instructions de la part d'Abdelhamid Abaaoud. Ce dernier, coordinateur des attentats du 13 novembre trois mois plus tard, lui aurait "dit que la cible était le Thalys où je devais attaquer des Américains", racontait encore l'intéressé en décembre 2016.



Ayoub El-Khazzani poursuit : "Je me suis dirigé vers les Américains. À un moment, un Américain, un grand, m'a fixé, il était loin de moi. Je l'ai vu de face et je n'ai pas pu le tuer" mais "en garde à vue, très honnêtement, j'ai regretté de ne pas avoir tué, après avoir vu tout ce qui se passe en Syrie", poursuit celui qui affirme également avoir refusé de porter une ceinture d'explosifs pour ne pas "massacrer des gens". C'était aussi la ligne de défense de son avocate, maître Sarah Mauger-Poliak, qui avait assuré que son client ne voulait pas "faire un massacre de masse et tuer n'importe qui".