Ce dimanche 27 novembre marque la fin d'une longue campagne pour désigner le candidat qui représentera le parti Les Républicains. François Fillon remporte la primaire avec une victoire écrasante : 68% des voix, contre 32% pour Alain Juppé. Le premier tour a été fort en rebondissant, voyant la consécration de François Fillon qui a longtemps tenu la place de troisième homme du scrutin. L'ancien premier ministre a récolté 44,1% des voix, contre 28,6% pour Alain Juppé. Cette primaire de la droite et du centre, une première pour Les Républicains, a aussi engendré la chute de Nicolas Sarkozy qui a annoncé qu'il voterait pour François Fillon lors de ce second tour. L'ancien président de la République a annoncé aussi sa retraite. Déjà très intense pour lors du premier tour, la campagne a redoublé de force. Rapidement Bruno Le Maire et Jean-Frédéric Poisson ont annoncé leur ralliement à François Fillon. Nathalie Kosicusko-Morizet et Jean-François Copé ont choisi le camp d'Alain Juppé.



La participation à la primaire de la droite était, à 17 heures, en hausse de 4,5% au second tour par rapport au premier, a déclaré dimanche le président de la commission d'organisation, Thierry Solère. Selon des chiffres portant sur 78% des bureaux, il est indiqué que 2,926 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes, contre 2,806 millions à la même heure dimanche dernier, soit une augmentation de 120.000 votants. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19 heures.

L'entre-deux-tours de la primaire de la droite et du centre a marqué un coup d'accélérateur pour la gauche. Durant ce week-end, les événements n'ont cessé de s'enchaîner en préparation pour l'élection présidentielle. Alors que François Hollande continue d'avancer, lentement mais sûrement, vers une candidature, Manuel Valls a laissé entendre, dans les colonnes du Journal du Dimanche, qu'il pourrait affronter le président de la République à la primaire socialiste. Autre événement : Jean-Luc Mélenchon a finalement reçu le soutien du Parti communiste pour le scrutin, et l'ancienne ministre et présidente du PRG, Sylvia Pinel, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, sans passer par la primaire.

Bruno Retailleau sera invité à l'antenne de RTL demain, dès 7h15.

22h40 - Jean-Marie Le Pen a aussi commenté la soirée électorale.

Le FRONT NATIONAL devrait parler, mais a-t-il d’autres porte-paroles que Philippot et Chenu ? #PrimaireDroite — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) 27 novembre 2016

22h22 - Comme le MoDem de François Bayrou, l'Union des démocrates et des indépendants (UDI) de Jean-Christophe Lagarde avait apporté son soutien à Alain Juppé. Après la défaite du maire de Bordeaux face à François Fillon au second tour de la primaire, le ralliement de l'allié historique de la droite est loin d'être gagné.

22h10 - Le second tour de la primaire de la tour entre Alain Juppé et François Fillon aura permis aux internautes de passer un bon moment de rigolade. Sur Twitter, les Français ont pris l'actualité avec beaucoup d'humour et, comme ils savent si bien le faire, ont commenté le second tour de l'élection pour le candidat de la droite à l'élection présidentielle 2017.

21h48 - Alain Juppé et François Fillon se sont rendus au siège de la Haute autorité de la primaire et se sont serrés la main. Les deux hommes ont ensuite brièvement pris la parole devant photographes et cameramen. Alain Juppé a salué "une élection incontestable et incontestée", la "large victoire" de François Fillon, lequel a redit son "respect" pour le maire de Bordeaux en comptant sur son "aide" pour 2017.

La poignée de main entre François Fillon et Alain Juppé après la défaite de ce dernier à la primaire

21h32 - Après la défaite d'Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre, le président de l'UDI demande à François Bayrou, soutien du maire de Bordeaux, d'être "raisonnable".

Yves Jégo demande à François Bayrou de ne pas se présenter

21h27 - Selon le soutien de François Fillon, le candidat victorieux de la primaire de la droite et du centre "couvre assez largement un vaste champ d'électorat", dont des électeurs du Front national "qui n'est qu'une impasse".

Pour Éric Woerth, il y a "de la crainte dans les mots de Florian Philippot"

21h22 - Jean-François Copé fait œuvre de service pour le nouveau leader de la droite. Il se dit prêt à travailler avec lui durant la campagne. "Je me place dès à présent, indépendamment de ce qui nous a séparés dans le passé, à l'entière disposition à François Fillon", explique-t-il.



21h10 - François Fillon déclare : "Les électeurs doivent être salués pour s'être emparé massivement de ce scrutin. La victoire me revient (...) La France ne supporte pas son décrochage, La France veut la vérité et la France veut des actes. Le quinquennat qui s'achève a été pathétique (...) Ce soir, j'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy, j'adresse à Alain Juppé un message d'amitié, d'estime et de respect. Alain est un homme d'état et il le reste (...) Ce soir, je tend la main à tous ceux qui veulent servir notre pays".

François Fillon : "Je tends la main à tous ceux qui veulent servir notre pays"

21h09 - Selon Thierry Solère, "la droite est en ordre de marche".

Thierry Solère : "La droite est en ordre de marche"

21h01 - Alain Juppé prend la parole : "Je termine cette campagne, comme je l'ai commencée, en homme libre qui n'aura transigé ni avec ce qu'il est, ni avec ce qu'il pense. Je félicite François Fillon pour sa large victoire (...) Comme je m'y étais engagé, j'apporte dès ce soir mon soutien à François Fillon, lui souhaite bonne chance pour cette campagne présidentielle et la victoire des Républicains". Très ému, il ajoute : "J'ai donné 40 ans de ma vie au service de la France, ce soir au risque de vous surprendre je vous dis que je suis heureux".

Alain Juppé : "Je termine cette campagne comme je l'ai commencée, en homme libre"

20h57 - François Bayrou va-t-il se rallier à François Fillon ?

20h51 - Xavier Bertrand qui a refusé de s'engager pour François Fillon ou Alain Juppé pendant la campagne a félicité le gagnant sur Twitter.

Les électeurs ont sans ambiguïté choisi @FrancoisFillon pour être leur candidat. #PrimaireDroite — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 27 novembre 2016

20h46 - Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur la victoire de François Fillon : "Je tiens adresser à François Fillon mes sincères félicitations pour sa victoire ce soir et lui souhaite bonne chance pour le combat politique qui l'attend".

Retrouvez ma déclaration suite à la victoire de @FrancoisFillon. pic.twitter.com/u2Uhx7e3SM — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) 27 novembre 2016

20h43 - La primaire de la droite et du centre a-t-elle connu des irrégularités ? Selon les révélations de Mediapart, les équipes d'Alain Juppé ont déposé au moins trois signalements auprès de la Haute autorité de la primaire lors de ce second tour, dimanche 27 novembre. Des irrégularités auraient potentiellement été constatées à Pantin (Seine-Saint-Denis), Nice (Alpes-Maritimes) et Montauban (Tarn-et-Garonne).

20h39 - Les résultats sont mis à jour : 68,5% pour François Fillon et 31,4% pour Alain Juppé.



20h21 - Anne Levade, la présidente de la commission d'organisation de la primaire s'exprime sur les premiers résultats partiels : "Sur 2.121 bureaux de vote dépouillés, François Fillon a récolté 69,5% des voix, contre 30,5% des voix pour Alain Juppé".

Primaire de la droite : les premiers résultats donnent François Fillon largement vainqueur

20h12 - Selon le soutien de François Fillon, Jean-François Lamour,, le style du candidat "parle aux Français".

#Primaire2016 : "La méthode de travail de François Fillon est une méthode qui parle aux Français", dit @JF_Lamour

19h58 - Selon Pierre-Yves Bournazel, le porte-parole d'Alain Juppé, il "faudra rassembler derrière le candidat" qui ira à l'élection présidentielle.

#Primaire2016 : "La primaire s'inscrit maintenant dans notre vie politique française comme incontournable de notre démocratie" @pybournazel

19h37 - Quels présidents Juppé et Fillon seraient-ils ? Réponse avec notre éditorialiste Alain Duhamel.

Quels présidents feraient Alain Juppé et François Fillon ?

19h28 - Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, a-t-il voté ce dimanche ? Les rumeurs fusent sur Twitter. Le compte, @Elyseecom, a lancé cette rumeur qui a vite trouvé des internautes pour la relayer. Un poste accompagné d'une photo de l'élu de gauche en train de mettre un bulletin dans l'urne. Cette photo date en réalité de mai 2012, lors de la présidentielle. Il n'y a donc certainement pas le nom d'Alain Juppé dans l'enveloppe.

19h21 - Selon un sondage Elabe pour BFMTV, 64% des participants au second tour de la primaire sont des sympathisants de la droite et du centre, 15% sont des sympathisants de la gauche, 12% sont sans préférence partisane, 9% sont des sympathisants FN.

Projection Elabe pour BFMTV : 4,2 à 4,6 millions de votants au 2nd tour de la primaire de la droite et du centre (France entière) — ELABE (@elabe_fr) 27 novembre 2016

19h07 - Les bureaux de vote sont désormais fermés.

Clôture du scrutin. Communiqué de la Haute Autorité #Primaire2016 ¿¿ pic.twitter.com/uEGBdRk7rm — Primaire ouverte (@InfoPrimaire) 27 novembre 2016

19h04 - Les résultats laisseront-ils transparaître un vote anti-Fillon ?

Dans le 15ème arrondissement, à droite, plusieurs électeurs de gauche assument clairement le fait de venir voter "contre Fillon". — Arnaud Tousch (@nanotousch) 27 novembre 2016

19h01 - Invitée du Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI, Najat Vallaud-Belkacem a attaqué François Fillon sur ses propositions sur le programme scolaire.

#LeGrandJury Najat Vallaud-Belkacem dénonce les "mensonges" de François Fillon sur les programmes d'Histoire à l'école.

18h54 - À 17 heures, la participation était en hausse de 4,5% par rapport au premier tour.

¿¿ Participation à 17h ¿¿ 2 926 425 votants sur 78% des bureaux (2,806 millions dimanche dernier à la même heure) #Primaire2016 — Primaire ouverte (@InfoPrimaire) 27 novembre 2016

18h45 - Sur Twitter, le camp Fillon multiplie les attaques à l'encontre des électeurs de gauche qui participent au scrutin. Valérie Boyer, porte-parole du député de Paris, a raillé leur présence dans les bureaux de vote. "Comment peut-on se dire "de gauche" et signer une charte des valeurs de droite ? Où est passée l'honnêteté intellectuelle ?", écrit-elle. La fébrilité a-t-elle gagné les fillonistes ?

Comment peut-on se dire "de gauche" et signer une charte des valeurs de droite ? Où est passée l'honnêteté intellectuelle ? — Valérie Boyer ¿ (@valerieboyer13) 27 novembre 2016

18h30 - Après sa défaite, Nicolas Sarkozy ne se serait pas laisser abattre, selon plusieurs de ses proches, qu’il a reçus tout au long de la semaine. "Quand on fait une carrière politique, et moi cela fait quarante ans, il y a un jour où forcément, ça s'arrête. Pour moi, c'était hier. J'ai cru que je pouvais revenir, je me suis trompé", aurait-il glissé à l’un de ses visiteurs selon le JDD.

18h00 - Bonsoir et bienvenue dans ce live pour suivre avec nous les résultats de la primaire de la droite et du centre. Pour revivre le déroulement de cette journée, rendez-vous ici.