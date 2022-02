Présidentielle 2022 : Pécresse a-t-elle gagné le congrès LR grâce à des électeurs "fantômes" ?

Valérie Pécresse a-t-elle gagné le congrès LR grâce à des électeurs "fantômes" ? C'est en tout cas ce que montre une enquête de Libération publiée ce mercredi 23 février. D'après le quotidien, la candidate LR à la présidentielle doit beaucoup de ses voix à des électeurs, pour le moins particuliers.



Parmi eux, des ressortissants chinois, quelques électeurs décédés, et même un chien. Le journal a en effet enquêté en fouillant dans le fichier des adhérents du parti et a passé au peigne fin plus de 148.000 personnes. Pour rappel, la question des adhérents a été longtemps un sujet très sensible. Dans les dernières semaines avant le vote, tous les candidats ont rameuté le plus de sympathisants pour s'inscrire.

Pour autant, certains profils étonnent. Outre le chien, plusieurs personnes décédées bien avant le scrutin feraient partie de ce fichier, sans oublier des électeurs qui n'ont pas le droit de vote en France. Selon nos confrères, ce sont notamment des membres de plusieurs associations culturelles chinoises qui se seraient massivement inscrits au Congrès et cette opération aurait été menée sous la houlette d'un des proches de Valérie Pécresse.

LR annonce porter plainte contre le journal

Dans l'équipe de la candidate, on jure que toutes les opérations de vote ont été scrupuleusement réalisées sous le contrôle d'un huissier de justice et que ce n'est pas parce qu'un "petit plaisantin" a inscrit un chien au fichier des adhérents qu'il a réellement pu voter.

Ce mercredi soir, le parti Les Républicains annonce saisir la justice contre Libération, car les informations "ne sont pas bonnes", dit-on. Toujours est-il que cette affaire va encore une fois égratigner la campagne de Valérie Pécresse et que la régularité du scrutin de la primaire est entachée.