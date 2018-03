publié le 27/11/2016 à 09:00

C'est le jour J pour François Fillon et Alain Juppé. Les deux hommes sont opposés pour le second tour de la primaire de la droite et du centre, ce dimanche 27 novembre. Le premier ministre de Nicolas Sarkozy (2007-2012) est le grand favori du scrutin, fort des 44,1% des voix qu'il a obtenus il y a une semaine. Face à lui, Alain Juppé (28,6%) fait office d'outsider.



Après sa défaite lors de l'élection à la présidence de l'UMP, en 2012, plusieurs alliés historiques de François Fillon comme Valérie Pécresse ou Éric Ciotti ont changé de camp pour la primaire de la droite et du centre.Mais le score du candidat lors du premier tour de la primaire lui a permis d'obtenir le soutien de plusieurs personnalités d'importance. Nicolas Sarkozy, candidat et ancien président de la République, a appelé ses partisans, après son échec, à voter pour son ancien premier ministre.



Passez votre souris au-dessus des pastilles de couleur pour afficher les détails concernant les soutiens de François Fillon.

Deux autres candidats Républicains se sont ralliés au camp Fillon. Il s'agit de Bruno Le Maire, qui a obtenu 2,4% des suffrages au premier tour, et Jean-Frédéric Poisson, qui a rassemblé 1,5% des voix. Le député de la 2e circonscription de Paris a aussi reçu le soutien d'anciens membres du Front National, dont Aymeric Chauprade. L'ancien conseiller aux questions internationales de Marine le Pen avait voté pour Nicolas Sarkozy au premier tour.