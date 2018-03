publié le 27/11/2016 à 17:01

Un quart d’heure à peine après l’ouverture des bureaux de vote ce dimanche 27 novembre, Nicolas Sarkozy est venu voter en toute discrétion dans son bureau à Neuilly, loin des caméras, pour le second tour de la primaire de la droite et du centre. Avec 20,6% des voix, l’ex chef d’État avait raté son retour en politique en terminant en troisième position à la primaire de la droite et du centre.



Nicolas Sarkozy ne se serait pas laisser abattre pour autant selon plusieurs de ses proches, qu’il a reçu tout au long de la semaine. "Quand on fait une carrière politique, et moi cela fait quarante ans, il y a un jour où forcément, ça s'arrête. Pour moi, c'était hier. J'ai cru que je pouvais revenir, je me suis trompé", aurait-il glissé à l’un de ses visiteurs selon le JDD.

Pour Pierre Charon, sénateur de Paris (LR), le prédécesseur de François Hollande s’est même montré particulièrement enjoué depuis sa défaite : "Il nous a même offert le champagne et cela, il ne l'avait jamais fait !". “Nicolas n'était pas toujours juste, pas un bon DRH ; il nous est arrivé à tous de lui en vouloir. Mais qu'importe l'injustice quand on a la chance de travailler avec Napoléon !", a confié le sénateur avec nostalgie.