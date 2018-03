publié le 27/11/2016 à 22:10

Comme le MoDem de François Bayrou, l'Union des démocrates et des indépendants (UDI) de Jean-Christophe Lagarde avait apporté son soutien à Alain Juppé. Après la défaite du maire de Bordeaux face à François Fillon au second tour de la primaire, le ralliement de l'allié historique de la droite est loin d'être gagné.



S'il reconnaît la légitimité du vainqueur de cette primaire, le maire de Drancy prévient dans un communiqué : "Je l'avais dit avant le premier tour, avec Nicolas Sarkozy nous avions des incompatibilités, avec François Fillon nous n'avons que des différences." Une alliance est-elle possible avec François Fillon, qui ne souhaite pas bouger une ligne de son programme ? Ce n'est pas dit. Le président de l'UDI prend toutefois rendez-vous avec le candidat des Républicains à la présidence de la République. "Je proposerai dès mardi (29 novembre, ndlr) aux instances de l'UDI d'engager avec François Fillon une discussion pour élaborer un projet législatif commun, notamment sur l'Europe, l’éducation, l'emploi, la sécurité sociale et l'environnement."

S'il a lieu, le rassemblement de la droite et du centre n'est pas prévu avant le début de l'année 2017. "Ce projet législatif fera l'objet d'un débat dans nos fédérations et sera soumis au vote d'un Conseil National au début de l'année prochaine. Nous continuons de souhaiter une coalition qui additionne nos différences pour enfin changer et redresser la France."