publié le 27/11/2016 à 21:58

Le second tour de la primaire de la tour entre Alain Juppé et François Fillon aura permis aux internautes de passer un bon moment de rigolade. Sur Twitter, les Français ont pris l'actualité avec beaucoup d'humour et, comme ils savent si bien le faire, ont commenté le second tour de l'élection pour le candidat de la droite à l'élection présidentielle 2017.



Beaucoup de blagues tournent autour de Jean-François Copé et ses 0,3% du premier tour. Autre cible : Nicolas Sarkozy. Le grand perdant de dimanche dernier a même fait l'objet d'une petite moquerie de la part de la chanteuse Lââm. Certains électeurs ont aussi poussé la blague jusque dans les isoloirs. L'un d'entre eux a apporté les bulletins d'Arlette Laguillier, Donald Trump ou encore Dark Vador dans l'isoloir.

Le bulletin qui a été le plus présent finalement après dépouillement, c'est celui qui porte le nom de François Fillon. L'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy a remporté la primaire de la droite et du centre. Selon les derniers chiffres communiqués par la Haute autorité, il bénéficie de 66,9% des voix.