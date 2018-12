EN DIRECT - Nicolas Hulot est l'invité exceptionnel de "RTL Soir"

publié le 04/12/2018 à 18:00

Les annonces suffiront-elles à calmer la grogne des "gilets jaunes" ? Lors d'une allocution télévisée ce mardi 4 décembre, Édouard Philippe a fait une série d'annonces afin de venir en aide aux Français assurant qu'il fallait être "sourd" pour ne pas "entendre cette colère".



Moratoire sur la hausse des prix du carburant, suspension de la révision du contrôle technique, gel des hausses des tarifs de l'électricité et du gaz... Un recul que le gouvernement espère suffisant pour "ramener l'apaisement" alors que les "gilets jaunes" multiplient les manifestations depuis près d'un mois.

Dès lors qu'en pense Nicolas Hulot ? L'ancien ministre de la Transition écologique avait quitté le gouvernement en août dernier car l'exécutif n'avait "pas su donner la priorité aux enjeux environnementaux". Celui qui "refusait de se mentir" avait alors pris "la décision la plus difficile de sa vie".

18h21 - L'interview de Nicolas Hulot démarre maintenant.



18h07 - Associations professionnelles ou environnementales, les défenseurs de la transition écologique ont déploré l'annonce par le gouvernement d'un moratoire sur la fiscalité des carburants. Pour France Nature Environnement, c'est "une grave erreur", "une régression" qui sacrifie l'écologie sans répondre aux préoccupations sociales.



18h05 - Le moratoire sur la fiscalité des carburants était l'une des demandes principales de plusieurs partis d'opposition... Mais au fait, qu'est-ce que c'est un moratoire ?



18h02 - Englué dans une crise qui a atteint un paroxysme samedi 1er décembre avec des scènes de guérilla urbaine à Paris, l'exécutif a fait des concessions, espérant qu'elles suffiront à calmer la colère qui secoue le pays et stupéfie le monde. Moratoire sur la hausse des prix des carburants, contrôle technique, gel des tarifs... Voici toutes les annonces d'Édouard Philippe ce mardi.



18h00 - L'ancien ministre de la Transition écologique répondra aux questions de Marc-Olivier Fogiel et Alain Duhamel à partir de 18h20.