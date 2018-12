publié le 04/12/2018 à 19:26

Invité exceptionnel de RTL, mardi 4 décembre, Nicolas Hulot réagit au mouvement des "gilets jaunes", qui se mobilisent depuis le 17 novembre dernier dans toute la France. "La colère est multi-causales, c'est une accumulation de renoncement, de vexation, d'humiliation, de désespoir", explique l'ancien ministre de la Transition écologique, quelques heures après les annonces d'Édouard Philippe.



Nicolas Hulot estime que la manifestation des "gilets jaunes" prévue dans les rues de Paris samedi prochain ne doit pas avoir lieu. Comme le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, qui a invité les "gilets jaunes raisonnables" à ne pas se rassembler. L'ancien membre du gouvernement appelle à ce qu'un véritable dialogue s'engage entre les manifestants et le gouvernement.

"Il faut que l'on prenne ce temps pour partager une vision, répartir l'effort et écouter les préconisations des uns et des autres dans ce souci et cette exigence d'équité fiscale que depuis longtemps on réclame. Et c'est cette iniquité fiscale qui est probablement la source des majorités des colères aujourd'hui", estime Nicolas Hulot.

Selon lui, "la pédagogie" liée à la transition écologique, "tout le monde doit la faire". "Ceux qui soufflent sur les braises actuellement sont, pardon de le dire, criminels parce qu'il y a deux enjeux : le court terme avec l'urgence sociale, mais surtout la crise écologique", dénonce-t-il.