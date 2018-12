publié le 04/12/2018 à 18:52

Ce n'est "pas le bon moment" d'organiser samedi 8 décembre à Paris une marche pour le climat, a estimé mardi sur RTL Nicolas Hulot, y voyant un risque de "confrontation" dans le contexte de crise des "gilets jaunes".



"C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, je trouve que ce n'est pas le moment car c'est un risque de confrontation supplémentaire et de confusion des messages", a déclaré l'ancien ministre de la Transition écologique alors qu'il assure que "l'ambition de la France ne va pas s'arrêter là".

Des marches "citoyennes" pour le climat sont prévues dans 120 villes en France et dans plusieurs pays du monde à l'occasion de la conférence climat de l'ONU (COP24) qui se tient en Pologne. L'ex-ministre de la Transition écologique a estimé que le moratoire sur la fiscalité décidé mardi par le gouvernement était "une décision nécessaire" pour "apaiser les esprits", appelant désormais à "une approche intégrale de la fiscalité" qui "aujourd'hui est inéquitable".

"Je salue une décision que je trouve, dans le contexte actuel, nécessaire, courageuse et de bon sens, qui n'injurie pas l'avenir", a-t-il dit, relevant que "plus rien n'était recevable" et "ne pouvait trouver une issue favorable dans le climat actuel".



L'ancien ministre avait quitté le gouvernement en août dernier car l'exécutif n'avait "pas su donner la priorité aux enjeux environnementaux". Celui qui "refusait de se mentir" avait alors pris "la décision la plus difficile de sa vie".