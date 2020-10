Covid-19 : après Castex ce lundi, Macron s'exprimera mercredi à 20 heures

publié le 12/10/2020 à 14:37

La France est en pleine "deuxième vague forte" de l'épidémie de Covid-19 a reconnu Jean Castex. Il ne peut plus y avoir de relâchement, des reconfinements locaux ne sont pas exclus. De son côté, Emmanuel Macron sera interviewé mercredi dès 20 heures à la télévision. Il est rare que les deux têtes de l’exécutif s'expriment la même semaine.

C'est bien signe qu'au sommet de l'État on considère qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. La situation est grave et en plus, le message ne passe pas du tout. Cela fait plus d'un mois que Matignon affirme vouloir créer "un électrochoc", que le Premier ministre multiplie les prises de parole comme ce lundi matin. Mais le constat est résumé sèchement par un conseiller ministériel : le message est "totalement inaudible".

Alors avant les vacances de la Toussaint, c'est le président lui-même qui va tenter de corriger le tir. Mercredi matin, il y aura un nouveau Conseil de défense sanitaire, peut-être que des nouvelles restrictions seront envisagées et mercredi soir, Emmanuel Macron fera ce nouvel appel à la vigilance, un peu comme un dernier avertissement avant sanctions.

Il fera aussi un point sur la situation économique du pays et un dernier sujet devrait s'inviter à table : la sécurité, après les nouvelles attaques contre la police.