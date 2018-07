publié le 09/07/2018 à 09:45

Avec ce Congrès réuni à Versailles, le président Emmanuel Macron entend tenir une de ses promesses de campagne : rendre compte, une fois par an, de son action devant les parlementaires. Et cette année, l'exercice s'annonce difficile. Affaibli par une série de polémiques, en baisse dans les sondages, critiqué par une partie de sa majorité déçue par le manque de mesures sociales... Le chef de l'État va prononcer un discours pour fixer le cap de ses réformes et surtout tenter de convaincre les parlementaires. Ou du moins une partie d'entre eux.





En effet, les élus de plusieurs partis ont déclaré qu'ils n'assisteront pas à la cérémonie. 7 élus de la France insoumise seront absents, tout comme l'année précédente.

Les présidents des groupe LR à l'Assemblée, Christian Jacob, et au Sénat, Bruno Retailleau, n'assisteront pas au déjeuner avec le président de la République, de même que les présidents du groupe communiste André Chassaigne et Eliane Assassi, ainsi que les députés PS membres du bureau de l'Assemblée. Les parlementaires ont évoqué leur absence du congrès dans une série de tweets.



Macron, le "monarque"

Les élus déplorent la "recherche d'une mise en scène" de la part d'Emmanuel Macron, ainsi que l'impossibilité des parlementaires de pouvoir s'adresser au président après son allocution. L'événement, qu'ils ne considèrent que comme une "opération de communication d'un monarque", verra donc beaucoup de siège vides.



À l'inverse, certains parlementaires regrettent l'absentéisme de leurs collègues, à l'instar de Matthieu Orphelin, député LREM.

Je regrette la décision de certains députés de boycotter le #congres9juillet. Un point annuel du Président de la Republique devant les parlementaires ne peut être qu'utile, y compris pour ceux qui ont des projets politiques différents à exposer. https://t.co/ie7crLLatk — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) 4 juillet 2018

Un appel à manifester

Sous le hashtag #Congres9juillet, les élus et partisans se défoulent sur Twitter. Après la comparaison d'Emmanuel Macron à un monarque, et de son déjeuner à un "souper du roi", les élus ont également lancé un appel à manifester, le jour même du congrès.

Lundi 9 juillet à 14h, manif en ligne contre la convoncation du #Congrès à Versailles par #MacronMonarc. Pour en savoir plus et participer, suivez ce lien : https://t.co/3Rgwrtp8al — FiAssembléeNationale (@FiAssemblee) 6 juillet 2018

Un événement à 286.000 euros

Autre argument de boycott pour les élus : le coût de la cérémonie. Fixée à "seulement" 131.757 euros pour le congrès de 2015 tenu par François Hollande, il semblerait que le président actuel soit un peu moins économe. Si le coût du congrès de cette année n'a pas encore été communiqué par l'Assemblée nationale, il serait de 286.000 euros selon Le Parisien.