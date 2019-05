publié le 02/05/2019 à 16:09

Le jour exact du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella ont célébré, ce jeudi 2 mai, en Touraine ce symbole de l'amitié franco-italienne, après des mois de tensions entre Paris et le gouvernement populiste de Rome.



Au micro de RTL, Emmanuel Macron revient sur l'histoire de l'Europe. "Dans les grands moments de notre histoire, c'est la circulation des génies, des grands artistes, de celles et ceux qui portent un universalisme, en même temps que des goûts très particulier, qui a fait notre Europe", explique-t-il.

Le président de la République fait ensuite un parallèle avec les élections européennes à venir. "C'est l'esprit qu'il ne faut pas oublier. Au moment où nous avons à réfléchir et à construire son avenir, c'est aussi ce souvenir que notre Europe est faite d'abord et avant-tout de valeur, de culture et de destins croisés. Elle a aussi beaucoup d'avenir. Je souhaite que les génies d'aujourd'hui et de demain puissent continuer à avoir un destin à la Léonard", dit-il.