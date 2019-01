Macron perd 13 points de confiance en un an, Philippe 11 points, selon un sondage

publié le 11/01/2019 à 13:42

La confiance dans le président Emmanuel Macron est à son plus bas historique avec 23%, soit 13 points de moins que l'an passé, ainsi que celle du premier ministre Édouard Philippe qui avec 25% perd 11 points, selon un baromètre du Cevipof publié vendredi 11 janvier dans Le Figaro.



Plus globalement, la défiance des Français vis-à-vis des institutions politiques et des acteurs de la vie démocratique est au plus haut, en pleine crise des "gilets jaunes", selon ce baromètre annuel réalisé depuis 10 ans par Opinionway pour le laboratoire de SciencesPo.

"La cote d'alerte est atteinte, elle est au maximum cette année", a réagi sur RTL Bruno Cautrès, politologue et chercheur au Cevipof. "Mais la cote d'alerte, ça fait un bon moment que nous la voyons augmenter", précise-t-il.

"Notre enquête, nous la réalisons depuis 10 ans et ça fait 10 ans que nous observons cette défiance. Cette année, elle est à un niveau exceptionnellement élevé pour certains de nos indicateurs. Elle n'a même jamais été aussi importante par exemple concernant le manque de confiance en l'institution présidentielle, dans le gouvernement ou encore les deux Assemblées", précise Bruno Cautrès.