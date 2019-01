publié le 11/01/2019 à 17:15

Le président de la République ne se rendra pas au forum économique de Davos, qui réunit des dirigeants d’entreprise et des responsables politiques du monde entier chaque année. Deux invités de marque manqueront donc à l'appel de l'édition 2019 puisque Donald Trump, retenu à cause du "shutdown" aux États-Unis, a également fait part de son absence.



Si le chef de l’État y avait fait un long discours l’an passé, les présidents français ne participent pas systématiquement à ce rendez-vous en Suisse, qui aura lieu cette année du 21 au 25 janvier.



Emmanuel Macron se voit confronté à "un agenda chargé", a indiqué l'Élysée ce vendredi 10 janvier, avec en premier lieu la nouvelle édition du "Choose France". En réunissant 150 patrons à Versailles, "notre volonté est de mettre en avant les opportunités dans les territoires en faisant connaître les différentes régions et leurs savoir-faire. Nous aurons également des entreprises françaises de différentes tailles, représentant le tissu économique en région", a souligné l'Élysée.

Montrer aux Français les bénéfices des investissements étrangers

Cette édition du "Choose France" sera un peu différente de celle l'an dernier où 140 dirigeants de grands groupes internationaux étaient venus dîner dans les salons de Versailles, apportant quelques annonces d'investissements en France.

L'objectif est de montrer en exemple des entreprises ayant bénéficié d'investissements étrangers, souligne la présidence. Emmanuel Macron compte aussi "faire de la pédagogie" auprès des groupes étrangers pour expliquer ses différentes réformes menées en France.



C'est également pour lui l'occasion, au moment où aura commencé le grand débat national, de montrer aux Français les bénéfices des investissements étrangers, alors que le mouvement des "gilets jaunes" s'en prend régulièrement aux multinationales, accusées d'éviter de payer des impôts en France.



Depuis son investiture, Emmanuel Macron a reçu à plusieurs reprises de grands groupes internationaux pour les convaincre d'investir en France.