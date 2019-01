VIDÉO - "Emmanuel Macron est un boa séducteur", estime Nicolas Domenach sur RTL

publié le 10/01/2019 à 09:37

Retour sur les coulisses de la vertigineuse ascension d'Emmanuel Macron. Sa méthode, mais aussi ses soutiens de l'ombre et ses adversaires au tapis... Nicolas Domenach et Maurice Szafran publient Le Tueur et le Poète (éditions Albin Michel) .





Le point de départ de ce livre, c'est une divergence. Les deux journaliste n'étaient pas du même avis au début de l'aventure. Celui qui n'y croyait pas, c'était Nicolas Domenach. "Dans l'entourage de François Hollande, on pensait pouvoir manipuler Emmanuel Macron. Au fond, c'est l'histoire du dupeur dupé. François Hollande était persuadé qu'à l'arrivée, il l'aurait dans sa poche", note le journaliste politique.

Dans Le Tueur et le Poète, on découvre que des proches qualifient le futur président de "plante de salon". "Au fond, il présentait bien, il était charmant. Il a aussi vampé François Hollande. C'est un boa séducteur", ajoute-t-il.

La dépression de François Hollande

Maurice Szafran explique avoir découvert, à travers ce livre, que "François Hollande était amoureux d'Emmanuel Macron. C'était son fils. Il y avait une vraie relation entre eux. Des proches de l'ancien président l'ont prévenu, mais il n'a jamais voulu les écouter".





François Hollande est donc évidemment un personnage clé de l'ascension d'Emmanuel Macron. Mais on découvre dans ce livre que le président de l'époque a fait une dépression nerveuse. "C'est ce que nous ont raconté plusieurs de ses très proches qui préparaient la campagne. C'est comme s'il était éteint de l'intérieur", explique Nicolas Domenach.



"Emmanuel Macron n'a pas été malhonnête avec François Hollande. Il a vu ce qu'il se passait en France. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est pas vu ce qui se passe maintenant en France, alors qu'il avait parfaitement pigé il y a un an que le pays était totalement dévasté sur le plan politique", ajoute Maurice Szafran.

Macron et l'art de la séduction

Pourquoi Nicolas Domenach appelle Emmanuel Macron, le "boa séducteur". "Parce qu'au fond, il vous plante ses yeux, dans les yeux et ne vous lâche plus. Ce n'est pas une séduction sexuée, c'est une séduction sur le fond. Il faut qu'il vous prenne et qu'il réussisse à vous convaincre", explique-t-il.



Et maintenant ? Le président de la République s'est-il laissé gagner par l'ivresse des hauteurs ? C'est la théorie défendue par Nicolas Domenach. "C'est évident. Ça arrive à tous les présidents. Les alpinistes disent qu'au-dessus de 8.000 mètres, c'est la zone de la mort. L'Élysée, c'est beaucoup plus haut. Il y a une frénésie, une ivresse qui s'empare de leur tête. Il a gagné contre tout le monde. Donc, il n'écoute plus personne, puisqu'il a eu raison contre tous", estime le journaliste.



Selon Maurice Szafran, "ce phénomène se reproduit très régulièrement, alors qu'il y a de l'entourage présent. Chez Macron, on se pose la question de la qualité de l'expérience de l'entourage. Chez les prédécesseurs, il y avait des entourages extraordinaire, mais ils n'ont pas plus écouté".