"Nous souhaitons construire de nouvelles formes de déplacements, comme le covoiturage et les transports en commun". La réponse d'Emmanuel Macron aux "gilets jaunes", lors de la présentation de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), était très attendue. Le Président a rappelé que "la France s'est engagée lors de la COP 21". Le président de la République estime que l'on "ne peut pas être lundi pour l'environnement et mardi contre la hausse du prix du carburant".



S'il a déclaré que "la voiture a un avenir en France", Emmanuel Macron a rappelé la nécessité de développer des automobiles plus propres. "Cette responsabilité s'incarne dans un objectif principal, nous devons sortir des énergies fossiles", a martelé le chef de l'État.

"Le Premier ministre a déjà fait des propositions", rappelle Emmanuel Macron, qui veut désormais "les rendre accessibles", faire de la pédagogie. "Le chèque énergie les gens ne savent pas ce que c'est, et à la vérité, moi non plus. Ce n'est pas assez concret".