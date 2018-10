publié le 23/10/2018 à 20:05

Emmanuel Macron se lance à la reconquête de l'opinion publique. La fermeté affichée par le président de la République et par son ministre de l'Éducation nationale dans l'affaire du lycéen braquant une enseignante avec une arme factice témoigne en effet d'une nouvelle mobilisation de l'exécutif.



La violence et l'insécurité dans les établissements scolaires est un sujet hypersensible. Les enseignants en sont "trop souvent les victimes" et les parents sont "désemparés", explique Alain Duhamel. C'est pourquoi Emmanuel Macron a décidé de frapper fort. "Il a réagi instantanément (...) Il veut s'appuyer sur Jean-Michel Blanquer, l'un des ministres les plus considérés, et sur Christophe Castaner, le nouveau ministre de l'Intérieur", poursuit l'éditorialiste.

Le locataire de l'Élysée multiplie également les gestes vis-à vis des élus locaux avec qui les relations ont mal commencé. "Il s'était présenté comme un Girondin, or il s'est comporté comme un Jacobin", lance l'éditorialiste. Et de poursuivre : "Les questions fiscales locales sont extraordinairement compliquées et très frustrantes". "Ça va être difficile", juge-t-il.