publié le 23/10/2018 à 09:38

Le pouvoir veut se rabibocher avec les élus locaux. Et il en fait presque trop... Il aura fallu presque 500 jours à Emmanuel Macron pour se rendre de l'importance des élus locaux. 500 jours pour qu'ils deviennent la priorité, d'une opération reconquête un peu voyante.



Après son discours dans l'Aude, le chef de l'État a passé de longues minutes avec les élus qui sont venus le voir. La semaine dernière, dans son intervention à la télévision, Emmanuel Macron a promis d'écouter, de dialoguer et de s'appuyer sur les élus locaux. En particulier les maires, pour continuer ses réformes.

Il va aussi en voir des dizaines et des dizaines d’élus dans les semaines qui viennent pour les commémorations de la Première Guerre mondiale. Pendant 6 jours, il va sillonner le nord de la France. Le dimanche 11 novembre, les élus d’une centaine de communes touchées par la guerre 14-18 seront reçus à Matignon par Édouard Philippe.

Indispensables et relais d'opinions

Mais pourquoi ont-ils droit subitement à autant d'égards ? Au moins pour 3 raisons. Les élus sont indispensables pour les réformes, si vous voulez agir sur les transports, sur la solidarité et sur la formation. Sans les régions, les départements et les communes, il ne se passe rien. Les élus sont aussi de puissants relais d’opinions. Ce sont eux qui sont au contact direct des Français. Bien plus que les députés.



Maire, c’est le boulot le plus dur : vous êtes le premier étage de la République. Tous les problèmes, vous les prenez en pleine figure. Vous êtes le premier responsable de tout. Si Paris vous énerve, vous le dites à tout le monde.



Enfin, la troisième raison de cet intérêt soudain pour les élus locaux, c'est que dans moins de deux ans, il y a les élections municipales.

Macron a rajouté une recentralisation sans précédent

Ce souci du gouvernement est donc avant tout politique. Il n'y a plus d'opposition nationale, en dehors de l'opposition médiatique de la France Insoumise. Les partis Les Républicains comme le PS sont encore très convalescents. Ce sont donc leurs derniers adhérents et leurs organisations, l'association des maire de France, l'association des départements, celle des régions qui jouent le rôle d'opposants numéro 1.



Ils viennent combler un vide au plan national mais pas seulement ! À l'Élysée, le premier cercle des conseillers d'Emmanuel Macron et le Président lui-même n'ont jamais été élu. Aucun. Avec leur décision et leur manière de gouverner, ils ont tout fait pour alimenter cette nouvelle opposition. Alors que les élus locaux s'étaient déjà pris 10 milliards d'euros d'économie dans le quinquennat précédent, en moins de 500 jours Emmanuel Macron a rajouté une recentralisation sans précédent.

Emmanuel Macron s'attaque à une montagne avec beaucoup moins de force qu'il y a un an Olivier Bost Partager la citation





Le gouvernement a coupé dans les emplois aidés. Il a commencé à supprimer la taxe d'habitation et il a renforcé le contrôle financier des villes. La concentration des pouvoirs se poursuit notamment avec les fusions entre métropole et département dépossédant encore les maires de leur décision. Et j'oubliais : la campagne #BalanceTonMaire pour dénoncer les édiles qui ont augmentés les impôts locaux lancé... par des amis d’En Marche que le gouvernement n'a pas dénoncé très vite et vigoureusement.



Avec ce tableau apocalyptique, la calinothérapie va-t-elle suffire ? Emmanuel Macron a quand même créé un grand ministère des territoires rien que pour ça avec trois ministres. Le Président veut repartir de zéro avec les élus locaux. C'est ce qu'il a dit à leur représentant la semaine dernière : oublier les maladresses, le mépris et l'hyper-centralisme.



Mais vous savez ce qu'on dit en politique... Il faut beaucoup d'énergie pour convaincre quelqu'un. Il en faut dix fois plus pour convaincre quelqu'un que vous avez déçu. C'est donc à une montagne que s'attaque Emmanuel Macron avec beaucoup moins de force qu'il y a un an. Un sacré défi.