publié le 15/04/2019 à 19:31

L'intervention à venir d'Emmanuel Macron, ce lundi 15 avril, est sans aucun doute la plus importante de son quinquennat. Soit les Français seront intéressés et, à ce moment là, un redressement sera possible ou bien ils ne le sont pas et dans ce cas, un enlisement certain est à prévoir.



Le menu est gigantesque pour le président de la République, presque indigeste puisqu'il devra à la fois tenté de répondre aux "gilets jaunes", poursuivre et donner des réponses au grand débat mais aussi et surtout retisser un lien avec les Français. Cette intervention demandera donc qu'il soit à la fois en forme et audacieux.

En ce qui concerne les oppositions, il y a trois types de réactions. Il y a celle de Marine le Pen qui, ce dimanche 14 avril, expliquait que ce grand débat "ne servait à rien, qu'on arrivera à rien et qu'il n'y aura pas de mesures" ou encore celle de Gilles Carrez, celui qui a lancé le référendum ADP, qui estime que cela "va coûter trop cher et sera terrible pour la dette". Enfin, les "gilets jaunes" estiment qu'Emmanuel Macron doit s'en aller.

Le chef de l'État ne pourra pas éviter certains sujets comme l'écologie, le pouvoir d'achat, la fiscalité, la démocratie, la santé et l'immigration. Des sujets dans lesquels les Français attendent des "mesures concrètes".