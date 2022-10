Emmanuel Macron : l'encombrant costume du gestionnaire de crise dont il veut se défaire

Donner du sens et de l'élan. Après une campagne présidentielle atone, Emmanuel Macron a entamé son second quinquennat dans la même vibration. Six mois après sa réélection, le président est donc déjà en quête d'un second souffle pour se relancer - voire lancer.

Invité de l'émission politique de France 2, L'Événement, le chef de l'État a voulu remobiliser les Français empêtrés dans la pénurie d'essence et en première ligne face à l'inflation. "C'est dur, mais on doit tenir", a-t-il martelé comparant la montée des prix à une "tempête". "C'est cela mon cap : une France plus forte pour être plus juste et plus apaisée, et il n'y en aura pas d'autre", a-t-il insisté.

Mais cette volonté d'affirmer sa ligne politique peut-elle dépasser le mur du son et être audible auprès de l'opinion publique ? Emmanuel Macron a en tout cas une idée précise des raisons de son empêchement : les oppositions.

Pas de cap politique

Chef de guerre pendant la crise du coronavirus, diplomate pour celle en Ukraine et négociateur sur les salaires... Emmanuel Macron peine à se détacher des crises qui ponctuent son quinquennat pour faire entendre sa ligne politique. Un de ses proches dresse ce constat. "Il est face à des urgences tous les jours. Comment peut-il être perçu autrement que comme celui qui gère les crises ?", s'interroge un proche du chef de l'État qui en déduit que "sa ligne politique en pâtit".

Un macroniste tente la référence imagée : "Emmanuel Macron est dans une maison qu'il veut agrandir, mais il y a une fuite de gaz, des fuites et le toit qui s'écroule. Donc ça devient compliqué de maintenir le chantier initial".

Indépendamment des crises traversées, l'ADN politique d'Emmanuel Macron est mis à mal par des amis un peu encombrants qui fragilisent la majorité présidentielle : François Bayrou et Edouard Philippe jouent leur partition en attendant l'élection présidentielle de 2027. Leurs groupes à l'Assemblée nationale en font de même. En quête d'indépendance, ils s'affranchissent d'Emmanuel Macron et de Renaissance.

Enième main tendue à la droite

Nicolas Sarkozy, aussi, floute la ligne politique du président de la République en défendant une alliance avec la droite. Mais est-ce dans l'intérêt d'Emmanuel Macron ? Le président de la République a réitéré son appel à une alliance à droite.

"Je pense qu'avec ces parlementaires-là, qui aujourd'hui ne sont pas dans la majorité, le gouvernement et la majorité à l'Assemblée ont intérêt à travailler pour passer la réforme sur le travail, la réforme sur les retraites, la réforme sur l'immigration que nous allons faire, la réforme que nous allons faire sur les énergies renouvelables. Et oui, je souhaite qu'il y ait une alliance", a-t-il déclaré sur France 2.

Le chef de l'État rappelle que cela "a été recherché par la Première ministre au début du quinquennat, il n'y a pas eu de souhait des uns et des autres".

Dramatiser l'enjeu ?

Pour l'instant, la ligne politique du président de la République se cristallise autour de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a une nouvelle fois précisé les contours de son projet, il a indiqué que "décaler l'âge légal de départ de 4 mois par an", aujourd'hui fixé à 62 ans serait relevé "à partir de l'été 2023" pour atteindre 65 ans "à horizon 2031".



Cap aussi maintenu concernant le recours au 49.3. Le gouvernement "a eu raison" d'actionner le 49.3 pour faire adopter le budget car "il a évité plusieurs milliards de dépenses à perte peu utiles" venues des oppositions "qui étaient parfois dans la démagogie", a-t-il estimé.



Il a aussi indiqué sa volonté de cibler davantage les aides à ceux qui en ont le plus besoin pour faire face à l'inflation. Une stratégie qui ne fait pas l'unanimité autour du président. Selon un macroniste de la première heure, "il faut de la sueur et des larmes. Il faut faire les réformes et dramatiser l'enjeu. L'Etat ne peut pas tout. C'est la fin de l'abondance". Affaire à suivre...

