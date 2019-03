et Raphaël Bosse-Platière

"À la différence d'Emmanuel Macron, ce qui m’intéresse c'est la France et les Français". Avec ces mots, Marine Le Pen désigne clairement son adversaire pour les élections européennes du 26 mai prochain, qui auront un air de revanche du second tour de la présidentiel 2017.



"Emmanuel Macron est le directeur de campagne d’En marche", dénonce Marine Le Pen sur RTL jeudi 7 mars, rappelant "qu'aujourd'hui, il est le président de la République". "Il doit être le président de tous les Français, et pas le chef de son mouvement", ajoute la présidente du Rassemblement national.

"Ce que je retiens de cette lettre, c'est d'abord la victoire idéologique qui est la nôtre", a souligné Marine Le Pen à propos de la lettre d'Emmanuel Macron. "Il vient là développer l'intégralité des thèmes sur lesquels nous sommes montés au créneau depuis des années et des années en contestant de manière extrêmement ferme le fonctionnement de l'Union européenne".