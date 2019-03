publié le 01/03/2019 à 19:23

"Il y a le feu dans ma maison, dans la vôtre, dans celle de ceux qui nous écoutent". Pour l'écrivain et le philosophie Bernard-Henri Lévy, cette maison, c'est l'Europe. Et selon lui, elle est plus que jamais "en danger".



Celui qui ira à la rencontre des Européens sur les planches, dans la pièce Looking for Europe (à partir du samedi 2 mars) en est persuadé : "Il faut défendre" l'Union européenne, menacée selon lui "par des mauvais génies qui s'appellent Vladimir Poutine et Donald Trump et qui ont décidé de l'affaiblir et de la démanteler".

Pour Bernard-Henri Lévy, ces élections européennes sont cruciales. "C'est une espèce de référendum, pour ou contre l'Europe", estime-t-il sur l'antenne de RTL ce vendredi 1er mars. Et pour renforcer cette Europe, "il faut déjà battre les populistes, ceux qui veulent le repli sur la nation, qui sont pour le retour à un ordre ancien", poursuit le philosophe.

"Il y a des responsables politiques qu'il faut défaire, et j'espère de tout mon cœur que Marine Le Pen, qui se comporte en terrain conquis, sera à nouveau battue, et je ferai tout ce qui est en mon modeste pouvoir pour aider à cela", a-t-il conclu.