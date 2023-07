REMANIEMENT - Emmanuel Macron mise sur "l'efficacité" et la "continuité"

Ce qui devait être une prise de parole à destination des Français s'est transformé en un message adressé à ses ministres. Emmanuel Macron a pris la parole, ce vendredi 21 juillet, avant le premier Conseil des ministres du gouvernement Borne II.

Après de longues tractations sur l'ampleur du remaniement et l'impulsion politique souhaité, le président de la République a réaffirmé "avec clarté" sa "confiance" à Elisabeth Borne. La première ministre, en poste à Matignon depuis mai 2022, est "un choix fort et pas simplement symbolique". "Celle-ci a fait le choix de proposer huit nouveaux ministres que je remercie pour leur engagement et leur présence (...) aujourd'hui", a-t-il ajouté.

En intégrant Aurore Bergé, Philippe Vigier, Sabrina Agresti-Roubache ou encore Prisca Thevenot au sein de l'exécutif, le chef de l'État donne un ton plus politique à son quinquennat. Exit la société civile avec les départs de Pap Ndiaye ou encore de François Braun.

Des sujets "d'urgence"

"Le cap est clair et simple", a commencé par assurer Emmanuel Macron. Le président a détaillé les axes politiques qui devront rythmer la vie du gouvernement dans les prochaines semaines. Le président de la République liste désormais les sujets "d’urgence", comme la sécheresse, les risques d’incendies, l’augmentation des prix de l’énergie et l’accès aux soins.

Sur la transition écologique, Emmanuel Macron a reconnu avancer "à marche forcée", tout en insistant sur son engagement dans la lutte contre le changement climatique.

Des ministres qui agissent "toujours avec la plus grande dignité"

S'adressant directement à ses ministres, Emmanuel Macron leur a demandé d'être "exemplaires". "Vous êtes regardés dans tous les détails de votre action, de vos expressions, de votre vie, et ce que nous devons au pays, c'est d'agir, d'expliquer, de répondre et de le faire toujours avec la plus grande dignité", a déclaré le président de la République.

Le chef de l'État a délivré un message très clair et en a profité pour resserrer les rangs : "J'attends de vous de l'efficacité (...) pour que la vie des Français change en vrai". "Les comportements inappropriés qui prennent trop de place (...) Être ministre, ce n’est pas parler dans le poste. C’est mettre en œuvre des décisions", a-t-il ajouté

Une "réponse complète et profonde" aux émeutes

Emmanuel Macron est aussi revenu sur les émeutes qui ont eu lieu en France, après