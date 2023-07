Cagnotte pour le policier qui a tuÃ© Nahel : une enquÃªte ouverte

Une enquête a été ouverte sur la cagnotte de soutien à la famille du policier qui a tué le jeune Nahel. C'est ce qu'a indiqué mercredi 19 juillet 2023 le parquet de Paris. Cette cagnotte, qui a suscité de vives controverses, a été lancée par Jean Messiha, figure médiatique de l'extrême droite. Elle a récolté plus de 1,6 million d'euros au total.

Les investigations ont été confiées à la sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire. La famille de Nahel, qui a déposé une plainte, accuse Jean Messiha de "manœuvres frauduleuses" et de "mensonges" visant à "tromper" les donateurs.



La collecte d'argent lancée par Jean Messiha sur le site GoFundMe a connu un succès inattendu et suscité un vif débat. De nombreux élus l'ont qualifié de "cagnotte de la honte" et avaient milité pour sa fermeture. Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI à l'Assemblée nationale, avait qualifié cette cagnotte "d'insulte aux proches de Nahel".

La droite et l'extrême droite n'avaient, eux, pas critiqué l'initiative. "Le fait qu'effectivement ce soit une personne proche de l'extrême droite qui a lancé cette cagnotte ne contribue pas, sans doute, à apporter l'apaisement", avait déclaré Élisabeth Borne.



