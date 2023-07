Selon Emmanuel Macron, maintenir Elisabeth Borne à Matignon est "le choix fort"

Elisbeth Borne et Emmanuel Macron, le 19 juillet 2023

EXÉCUTIF - Des désaccords entre Macron et Borne sur le remaniement ministériel ?

Borne, saison 2. Après avoir remanié le gouvernement en lui donnant une couleur plus politique, au détriment des acteurs de la société civile, Emmanuel Macron a pris la parole ce vendredi 21 juillet. Le chef de l'État a expliqué son choix de maintenir Elisabeth Borne à la tête de l'exécutif.

"J'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent. En réaffirmant ma confiance à la Première ministre. Je remercie les huit nouveaux ministres pour leur confiance et engagement", a-t-il déclaré. Le président de la République souhaite impulser un nouvel élan et tourner la page des tensions avec la cheffe du gouvernement.

Se montrant discret dans son soutien à Elisabeth Borne, lors de la réforme des retraites, Emmanuel Macron affirme "avec clarté" sa "confiance" à la cheffe du gouvernement. Et d'ajouter qu'Elisabeth Borne est "un choix fort et pas simplement symbolique". Le président de la République a indiqué que "celle-ci a fait le choix de proposer huit nouveaux ministres que je remercie pour leur engagement et leur présence (...) aujourd'hui".