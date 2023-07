La tension est retombée après des jours de violences et de pillages dans tout le pays, après la mort du jeune Nahel. Peu d'incidents ont été constatés dans la nuit de dimanche à lundi, notamment dans les grandes villes. Les forces de l'ordre ont procédé à 78 interpellations au total, selon un bilan provisoire donné par le ministère de l'Intérieur, contre plusieurs centaines la veille et les jours précédents. À Paris et dans sa proche banlieue, 20 personnes ont été interpellées d'après la préfecture de police. Très peu de vidéos ont également circulé sur les réseaux sociaux.

Quelques incidents ont tout de même été rapportés. Il y a notamment eu des feux de poubelles à Marseille et à Paris ou en région parisienne, ainsi des tirs de mortiers et d’artifices dans les rues. Des groupes de plusieurs dizaines de sympathisants d’ultradroite ont scandé des chants nationalistes à Lyon. La police est intervenue tard dans la nuit alors qu’ils se trouvaient devant la mairie.

La nuit a donc été calme, avec rien de comparable par rapport aux nuits de jeudi et vendredi derniers. La décrue des violences, déjà constatée samedi, a été éclipsée par l'attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses. Le bilan est tout de même impressionnant : en cinq jours, plus de 5.000 voitures ont été incendiées et 1.000 bâtiments ont été brûlés, attaqués ou pillés. Plus de 250 commissariats et gendarmeries ont été attaqués et près de 700 blessés ont été comptabilisés parmi les forces de l’ordre.

À écouter aussi…

Attaque contre un maire - Les maires de France ont appelé population et élus à se rassembler lundi à midi devant toutes les mairies, après la violente attaque contre le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses. Toutes les mairies de France feront sonner leurs sirènes à midi.

Faits divers - Selim Fourniret, fils du tueur en série Michel Fourniret et de son ex-compagne Monique Olivier, a été placé en garde à vue dimanche à Nice pour une tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans.



Tour de France - Victor Lafay a signé la première victoire française sur le Tour dimanche à Saint-Sébastien, en Espagne, lors de la 2e étape. Il permet également à son équipe, Cofidis, de remporter un premier succès sur la Grande Boucle depuis 2008.