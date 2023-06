14 juillet : pourquoi il y aura moins de feux d'artifice en France cet été

La sécheresse et les incendies avaient déjà causé l’annulation de dizaines de feux d’artifice l’été dernier. On se dirige vers la même situation pour cet été. Perpignan est en alerte rouge depuis le 10 mai concernant la sécheresse, il n'y aura donc pas de feu d’artifice le 14 juillet. La mairie n’a même pas cherché à en organiser un.

En ce moment, partout en France des feux d’artifice sont annulés dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean prévues ce week-end, une hécatombe annoncée sur les réseaux sociaux. Saint-Nazaire, dans l’Ouest, Nordhouse en Alsace, Cléon, Pommeuse, Jouy-le-Moutier en région parisienne, Saint-Léger sous Cholet. Des dizaines de feux d’artifice annulés ou interdit pour cause de sécheresse par des arrêtés préfectoraux. C’est le cas dans le Bas-Rhin jusqu’à la fin du mois. Pour d’autres départements l'arrêté s'étend même après le 14 juillet.

Sur les 25 communes que nous avons appelées partout en France, 18 ont dit être inquiètes et s’attendent à voir leur feu d’artifice du 14 juillet annulé parce que la sécheresse ou la canicule seront trop importantes d’ici là. "L’année dernière, à la même période, j’ai pu faire le feu de la Saint-Jean sans problème. Là… je suis contraint et forcé de l’annuler ! Donc pour le 14 juillet, je ne préfère pas prendre de risque, et je reporte à fin août-début septembre. Histoire de ne pas mettre en danger l’artificier qui a sûrement déjà dû avancer des frais", explique le maire d’une commune de Seine-et-Marne.



Des exigences trop strictes pour les communes

Ce que craignent beaucoup de maires surtout, c’est de ne pas pouvoir répondre aux exigences posées par les arrêtés sécheresse, qui sont impossibles à tenir. En Indre-et-Loire, dans les Yvelines, en Seine-et-Marne, pour ne citer que ces départements, les arrêtés disent surtout de ne pas tirer de feu d’artifice à moins de 200 mètres d’une végétation. Autant dire que pour beaucoup de maires ruraux c’est impossible à tenir.

"A gauche de la forêt, à droite de la forêt. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis obligé de revoir ma copie intégralement avec l'aide de la ville et l'artificier et les services de l'Etat. Sans compter le déplacement de la population qui ne sait pas que ce n'est pas là où c'est tiré habituellement. C'est un casse-tête", confie Hervé Florzak, le maire de Jouy-le-Moutier. Alors, lui croise les doigts, tente de trouver une solution, mais des maires m’ont déjà dit encore hier soir, comme à Courdimanche dans le Val d’Oise, qu'ils annulaient, faute de solution de rechange, ou qu'ils reportaient à la fin du mois d'août voire début septembre.



Les conséquences sont dramatiques pour les artificiers, convaincus que ce sera une hécatombe cet été, comme l'affirme Frédérique Favorin, grand nom de l’artifice dans les Landes depuis plusieurs générations, qui a mis la clé sous la porte en avril dernier. "Le 14 juillet on avait quasiment 40 feux à tirer en 2 jour