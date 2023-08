Élisabeth Borne : la rentrée très chargée de la Première ministre

Après des vacances studieuses dans le Var, Élisabeth Borne est de retour dans ses bureaux à Matignon. Cette dernière prépare le Conseil des ministres de rentrée, ce mercredi 23 août. Pour son retour, l'agenda du jour est déjà bien rempli.

Inutile de débarquer à Matignon avec ses photos de vacances, Élisabeth Borne a très envie de se remettre au boulot et dès maintenant. Après une première longue réunion avec tout son cabinet ce lundi matin, elle reçoit cet après-midi le nouveau ministre de l'Éducation Gabriel Attal pour préparer la rentrée. Elle doit ensuite rencontrer Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Mardi, ce sera au tour des alliés François Bayrou et Édouard Philippe, avec toujours un même objectif : parvenir à trouver la recette miracle pour faire adopter des textes sans avoir recours à l'article 49.3. Même pendant les vacances, les téléphones ont continué de chauffer.

Cette rentrée s'effectue avec un objectif aussi plus personnel pour Élisabeth Borne : montrer qu'elle n'a pas été reconduite du bout des doigts en plein cœur de l'été, mais qu'elle est bien la femme qu'il faut au bon endroit. Il s'agit aussi d'une manière de couper l'herbe sous le pied d'un certain Gérald Darmanin, qui ne cache plus sa déception de ne pas avoir été nommé.

