Législatives 2022 : peut-on encore changer de bureau de vote ?

La présidentielle 2022 s'est achevée dans la soirée du 24 avril avec la victoire d'Emmanuel Macron (58,54%) face à Marine Le Pen (41,45%). Les Français n'en ont cependant pas fini avec les élections. En effet, les législatives, qui ont pour but d'élire les députés de l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années, vont se dérouler les 19 et 22 juin prochains.

Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales ou changer de bureau de vote d'ici là, vous avez jusqu'au mercredi 4 mai pour le faire en ligne et jusqu'au 6 mai en mairie, comme on peut le lire sur le site Service-Public.

Cependant, si vous habitez en Polynésie Française, les clôtures d'inscriptions sont fixées aux 27 et 29 avril, car les élections se dérouleront les 4 et 8 juin. En Guadeloupe, Guyane, Martinique, St-Barthélémy, St-Martin, St-Pierre-et-Miquelon, les législatives auront lieu les 11 et 18 juin. Comment en métropole, vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au 4 mai et jusqu'au 6 mai en mairie.

Pour faire une demande en ligne, rien de plus simple : vous pouvez vous rendre sur le site grâce à vos identifiants France Connect afin de faire votre changement d'adresse en quelques minutes. Il faudra télécharger un justificatif d'identité (carte d'identité ou passeport) et deux justificatifs de domicile (facture d'électricité, de gaz, d'Internet, etc...), précise Numerama. Une fois le formulaire d'inscription rempli et les pièces envoyées, vous recevrez ensuite par mail ou voie postale vous indiquant votre nouveau bureau de vote pour les élections législatives.