publié le 27/05/2019 à 07:36

Les élections européennes ont connu quelques rebondissements avec les Verts, Les Républicains et la France insoumise. Mais interessons-nous au duo de finalistes. La liste La République En Marche a terminé deuxième à un point du Rassemblement national, ça veut dire qu'Emmanuel Macron a raté son pari ou qu'il a limité la casse ?



Les deux en fait. Il a limité la casse parce que son investissement dans la campagne lui permis de mobiliser son électorat pour faire barrage au Rassemblement national. Disons que le vote utile a fonctionné "dans son électorat" et sans doute chez certains électeurs de droite parce que si Emmanuel Macron limite la casse, c’est aussi parce qu’une partie de la droite est au gouvernement.

Maintenant, attention... Ça ne lui a pas permis d’arriver en tête et même si l’écart est serré entre la liste En Marche et la liste Rassemblement national il n’arrive que deuxième.

À lire aussi Résultats européennes 2019 : découvrez les scores de tous les partis

Le Pen confirme un vote solide

Cette deuxième place le prive de marge de manœuvre sur le plan national et sur la scène européenne. C'est difficile d’entraîner les autres quand on n'est pas leader chez soi ! Donc il a perdu son pari. Et Marine Le Pen a gagné le sien ! Elle a confirmé ce qui se voit maintenant de scrutin en scrutin : un vote solide, une tendance lourde.



Il y aura des élections plus compliquées pour le RN : les municipales ce n’est pas le scrutin le plus facile pour ce parti. Mais en tout cas, là, Marine Le Pen scelle son retour dans la présidentielle. Elle parvient petit à petit à effacer son débat raté de 2017.

La troisième place des écolos, c’est une vraie réussite Alba Ventura Partager la citation





Il y a une surprise dans cette élection : les écolos. La liste de Yannick Jadot qui termine 3ème ! Alors je peux vous dire que ce n'est pas une surprise pour Yannick Jadot, que j'ai plusieurs fois entendu dire qu’il était sous-évalué dans les sondages et qu’il terminerai avec un score à deux chiffres.



Et bien c’est lui qui avait raison et c’est une vraie réussite. C’est son expérience européenne et écologique qui a payé. Bien sûr, il a bénéficié de l’actualité, on parle de réchauffement climatique, d’extinction des espèces, de glyphosate… Mais alors que l’écologie était sur toutes les lèvres et dans toutes les listes, les électeurs ont fait la différence entre l’original et la copie.



Cette troisième place des écolos, ça rebat les cartes à gauche ? Oui enfin, Ça rebat les cartes, dans une gauche en ruine. Où le PS a beau avoir dépassé la barre des 5% qui lui permet d’envoyer quelques élus au Parlement européen, il fait à peu près le score désastreux qu’il a fait à la présidentielle.

La mauvaise semaine de Mélenchon et Wauquiez

Quant à Jean-Luc Mélechon qui comptait sur ces européennes pour fédérer toute la gauche derrière lui, il peut aller se rhabiller. Jean-Luc Mélenchon n'a pas su gérer les voix dissonantes au sein de son parti et pire il n'a pas su attirer la jeunesse que Yannick Jadot lui a su capter. Mélenchon qui comme Laurent Wauquiez va passer une très mauvaise semaine.



Parce que Les Républicains se sont fracassés. C’est une calamité. Il n’y a pas eu d’effet Bellamy parce que l’offre était trop restreinte pour l’électorat de droite, l’identité droite catho, ça n'a pas marché. Donc comme je vous le disais les prochains jours risquent d’être pénibles pour Jean-Luc Mélenchon, mais bon il n’y a personne pour le challenger. Et pour Wauquiez…Là en revanche, il y a du monde qui se bouscule !