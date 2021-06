Crédit : Jeanne Mercier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

publié le 08/06/2021 à 17:07

Dimanche 6 juin dans la soirée, plusieurs affiches électorales qui se trouvaient sur un panneau d'affichage, à divers endroits de la commune de Cap-d’Ail (Alpes-Maritimes), ont été arrachées.

Et plus précisément celles sur lesquelles apparaissait Mickaël Rosellini, le candidat du Rassemblement national aux élections départementales dans le canton de Beausoleil. Mais ce qui est encore plus surprenant, comme le relate Nice matin, c'est que cette opération n'est pas l'œuvre d'un opposant... Puisque lesdites affiches ont été arrachées par le candidat lui-même ! Les images de la vidéosurveillance ont permis de l'identifier.

Et ses agissements ne sont pas au goût de tous. Et notamment du côté du maire de Cap-d’Ail, Xavier Beck, lui aussi candidat aux élections départementales.

L'édile s'est insurgé auprès de nos confrères de Nice matin : "L’affichage sur les panneaux et emplacements prévus à cet effet est garanti par la loi et doit être protégé. L’article 17 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré les affiches électorales de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. [...] La gendarmerie nationale a été saisie des faits afin qu’il soit établi que la liberté d’expression n’a pas été entravée à Cap-d’Ail".

Interviewé par Le Parisien, Mickaël Rosellini justifie les faits en évoquant une "erreur de communication sur les affiches", avant de préciser que son geste a été "mal interprété".