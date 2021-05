Élections départementales et régionales 2021 : faudra-t-il voter deux fois ?

publié le 24/05/2021 à 06:15

Crise sanitaire oblige, les élections régionales, initialement prévues en mars 2021, et les élections départementales auront lieu en même temps les 20 et 27 juin prochains. Les deux scrutins restent évidemment séparés, et les électeurs glisseront donc deux bulletins dans deux urnes distinctes, ou pourront choisir de voter à un seul des deux scrutins.

Une note du ministère de l'Intérieur adressée aux maires de France, chargés d'organiser les scrutins, propose plusieurs modalités pour le déroulé des élections. Pour que "la sincérité du scrutin soit garantie", il est demandé de tout mettre en œuvre pour que les deux votes n'apparaissent pas comme étant liés.

Solution la plus évidente : avoir deux salles de vote différentes. Dans ce cas, l'Intérieur précise que celles-ci doivent être soit dans le même bâtiment, soit dans deux bâtiments proches l'un de l'autre, donnant même l'exemple de "bâtiments attenants".

Si les urnes pour les deux scrutins sont placées dans la même salle, "l'organisation de la salle de vote doit permettre de distinguer clairement les deux scrutins et ainsi d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs". Cela implique notamment que deux bureaux de vote autonomes soient installés. Aucun modèle particulier n'est imposé, mais le ministère propose cependant aux maires de possibles plans d'aménagements :

Une organisation possible pour une salle de vote lors des élections régionales et départementales de 2021. Crédit : Ministère de l'Intérieur

Une organisation possible pour une salle de vote lors des élections régionales et départementales de 2021. Crédit : Ministère de l'Intérieur