Édouard Philippe : son roman "Dans l'Ombre", bientôt adapté en série ?

publié le 18/11/2020 à 11:00

Publié en 2011, le roman Dans l'Ombre, écrit par Édouard Philippe et le député européen Gilles Boyer, pourrait être prochainement adapté en série télévisée. En effet, l'ancien Premier ministre et actuel maire du Havre, a annoncé travailler sur son adaptation.

Dans l'Ombre, plonge les lecteurs dans les coulisses d'une campagne présidentielle pleine de rebondissement, racontée par les proches collaborateurs du candidat. Depuis la parution de ce roman, plusieurs producteurs ont déjà approché les deux politiciens, et l'un d'eux aurait même déjà posé une option auprès de la maison d'édition, afin d'acquérir les droits d'adaptation. Dans une interview accordée au Point, Édouard Philippe a annoncé qu'il se penchait actuellement sur l'écriture de la série.

"On travaille avec une équipe de scénaristes dont c'est le métier. Et on essaie de dire des choses qui ne seront pas caricaturales sur la politique, qui reste, au fond, quelque chose de très exaltant, de dur et de pas toujours glorieux, mais pas non plus méprisable", a-t-il confié au quotidien.

Si l'on mettait ce qui s'est passé lors de la dernière présidentielle, personne ne le croirait Édouard Philippe - Ancien Premier ministre et actuel maire du Havre. Partager la citation





D'après les informations de Franceinfo, le projet avancerait plutôt vite, puisqu'un accord de principe aurait été trouvé avec un diffuseur. Un projet dans lequel les deux compères comptent réellement s'impliquer "car nous avons le souci que le tout soit crédible, dans le moindre détail", a souligné Gilles Boyer.

Toutefois, ce projet reste une fiction et ne pourra rendre justice à la réalité, a pour sa part estimé Édouard Philippe : "Si l'on mettait dans une série ce qui s'est passé lors de la dernière présidentielle, personne ne le croirait. Oui, la réalité est plus riche et plus complexe que la fiction", a-t-il confié, intensifiant ainsi le mystère.

Pour l'heure, ni le casting ni la chaîne sur laquelle devrait être diffusé le projet n'ont été révélés. Inséparables, Édouard Philippe et Gilles Boyer ont publié ensemble un second roman cet été, intitulé L'heure de Vérité. Également dans l'univers des élections, ce thriller raconte l'histoire d'un député, ancien ministre, qui disparaît soudainement en mer à trois semaines de l'élection.