Présidentielle 2022 : Édouard Philippe, un allié pour Emmanuel Macron ?

Une popularité qui fait des envieux au sein de la classe politique. Les sondages se suivent et Édouard Philippe fait fructifier sa cote de popularité depuis son départ de Matignon. Selon un sondage BVA pour RTL et Orange, 44% des Français souhaitent toujours que l'ancien premier ministre ait davantage d'influence dans la vie politique française.

Le maire du Havre gagne trois points auprès des sympathisants La République En Marche. À droite, il arrive deuxième après Nicolas Sarkozy et avant Xavier Bertrand. Nouveauté dans ce sondage, Édouard Philippe fait une percée chez les sympathisants du Parti socialiste. Il passe ainsi de la 12ème à la 2ème place du classement, derrière François Hollande et devant Anne Hidalgo.

À 18 mois de l'élection présidentielle de 2022, l'ancien premier ministre continue de rassembler un large spectre de sympathisants de gauche à droite, en passant par la macronie, même si pour l'instant, les candidatures et les alliances font encore l'objet d'hypothèses.

Philippe aux côtés de Macron pour préparer 2022 ?

C'est une constante affichée chez Édouard Philippe : il ne se positionnera pas contre Emmanuel Macron. Anticipant la question d'une candidature en 2022, son ami Gilles Boyer prévenait dès juillet dernier : "Édouard Philippe ne sera pas candidat en 2022 contre Emmanuel Macron".

L'ancien premier ministre pourrait ainsi jouer un rôle auprès du président de la République et de la majorité. Dans la foulée de son départ de Matignon, BFMTV évoquait qu'Emmanuel Macron aurait demandé à Édouard Philippe de "travailler à la reconstruction de la majorité dans perspective de 2022". Pour l'instant, le principal concerné n'a pas répondu à l'offre du président de la République.

Selon les informations du Point, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont prévu de déjeuner ensemble "d'ici le milieu de la semaine prochaine". L'élection présidentielle et la stratégie à adopter seront au menu de cette rencontre.

On n'est pas, absolument pas, dans l'hypothèse de constitution d'un parti politique Christophe Béchu, maire d'Angers à l'AFP





Le maire du Havre refuse pour l'instant d'évoquer un retour au premier plan de la vie politique nationale. En attendant, l'ancien premier ministre participe à des réunions d'élus et répond à ceux qui lui prédisent un destin national. "Le temps n'est pas venu pour les aventures personnelles ni pour les aventures partisanes", a-t-il indiqué le 25 septembre à Angers. Ses proches, eux, continuent d'assurer qu'Édouard Philippe reste "profondément fidèle et loyal aux raisons pour lesquelles il s'était engagé auprès du président en 2017", comme le rapporte l'un d'entre eux à l'AFP.

Ces tractations n’empêchent pas Édouard Philippe de lancer un "appel à idées", comme l'explique son entourage. "La priorité n'est pas dans l'organisation, la structuration, l'incarnation mais plutôt dans les idées innovantes", explique-t-on. Le maire d'Angers et ex-Les Républicains Christophe Béchu prévient d'emblée : "On n'est pas, absolument pas, dans l'hypothèse de constitution d'un parti politique. L'objectif électoral n'est pas le sujet".