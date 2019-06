publié le 18/06/2019 à 10:05

Pas l'ombre "d'une feuille de papier à cigarette" entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Cette phrase lancée par le Premier ministre en 2018 est toujours d'actualité. Invité lundi 17 juin de l'émission C à vous, le chef du gouvernement a réitéré ses propos.



"Ça fait deux ans qu'on se voit beaucoup, qu'on discute énormément, qu'on échange de façon quasi-permanente. Et on a très souvent des analyses convergentes. On le fait chacun avec sa culture et chacun avec son passé. Mais je constate qu'on arrive aux même solutions", explique Édouard Philippe.

Le chef du gouvernement poursuit en expliquant avoir voulu "tenter quelque chose qui ne se fait plus". "Je ne vais pas utiliser Matignon comme une rampe de lancement pour quoi que ce soit ou comme une façon de jouer le décalage quand ce serait utile pour moi. C'est une ligne de conduite que je me suis fixé en rentrant de Matignon, et je voudrais la conserver jusqu'au jour où j'en partirai", ajoute-t-il.

Sur sa relation avec Emmanuel Macron, le Premier ministre déclare : "On se parle beaucoup (...) Il n'y a pas de décalage avec le président de la République et je compte bien qu'il n'y en ait jamais".

Quand au poste de Premier ministre et "l'enfer de Matignon", Édouard Philippe explique "n'avoir jamais cru à cette expression. C'est un honneur qui nous ait fait d'être Premier ministre et ça n'a rien d'infernal. Rien". Quant aux moments difficiles, "il faut s'accrocher", "essayer de convaincre", "essayer de tenir", reconnaît le chef du gouvernement.

