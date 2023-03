ÉDITO - "Quand on ne se désolidarise pas des casseurs, on les encourage", fustige Alba Ventura

ÉDITO - "Quand on ne se désolidarise pas des casseurs, on les encourage", souligne Alba Ventura

On ne peut pas être un élu de la République ou l'attaché parlementaire d'un élu de la République et participer aux mêmes rassemblements de militants qui appellent à se retrouver sous le #ToutCramer. On ne peut pas. C'est ce que font par exemple les élus de la Nupes, insoumis et écolos notamment. On ne peut pas manifester lorsque c'est interdit, même en pensant le faire de manière pacifique.

Quand on porte une écharpe tricolore, on ne peut pas se mêler aux casseurs cagoulés, sachant qu'ils sont un millier sur un parcours interdit. C'est dangereux. C'est ce qu'il s'est passé à Sainte-Soline ce week-end. La patronne des Verts et un député européen des Verts se sont retrouvés piégés dans les affrontements. On ne peut pas manifester non plus sur les voies ferrées, gare de Lyon, comme le font les plus radicaux des syndicalistes. Comme l'ont fait des députés insoumis aussi, des Éric Coquerel en tête, président de la Commission des finances à l'Assemblée. C'est aussi le cas de Thomas Portes et Manon Aubry, député et eurodéputée.

Les droits de grève et de manifester sont incontestables, ils font partie de la Constitution. Mais, provoquer le chaos et inciter à la violence, non. Quand on ne se désolidarise pas des casseurs, on les encourage. Tous ces gens courent après un rêve de révolution, c'est bien connu. Mais, comme il y a de plus en plus de radicalité dans l'opinion, ils espèrent pouvoir surfer dessus pour se refaire politiquement. Sauf que les sondages montrent bien que la Nupes ne tire pas profit de la mobilisation, mais plutôt les syndicats.

Enfin, quand on réclame toujours plus de démocratie, le meilleur moyen d'en obtenir est-il de devenir complice des casseurs et de leur violence ?

