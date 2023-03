ÉDITO - Réforme des retraites : Manès Nadel, "le Che Guevara de la cour de récré", selon Alba Ventura

Manès Nadel n'a que 15 ans. On peut trouver très sympathique le syndicaliste en culotte courte qui se décrit "en seconde générale, option militance". Plus précisément au lycée Buffon, dans le quartier de Montparnasse à Paris, le jeune Manès a acquis très tôt le sens de l'art oratoire et de la com'. Et pourtant, ses parents n'y sont pour rien, ils ne sont pas syndicalistes en tout cas, même si son père est prof d'économie.

Sa mère est fonctionnaire, ses frères et sœurs, il en a quatre, ne militent pas non plus. Mais lui, voyez-vous, il a ça dans le sang. Il parle comme Olivier Besancenot et les plateaux de télé lui tendent les bras. Il est bien parti dans la vie Manès. Selon lui, la réforme des retraites "vise à faire travailler le plus longtemps possible et donc à décourager les lycéens de faire des études. C'est important d'avoir une éducation qui ne soit pas là que pour nous préparer à un travail, mais qui soit là aussi pour être une éducation émancipatrice".

C'est vrai quoi, émancipons-nous, mais pas par le travail. Au repas de famille, on peut trouver ça drôle, mais le Che Guevara de la cour de récré qui vient donner des leçons, on en a assez...

